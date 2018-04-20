Посещение Кремля в мае ограничат

Московский Кремль закроют для посещения 7 и 9 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСО

Также доступ на территорию Кремля будет ограничен с 4 по 6 мая после 14.00 "В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории торжественных мероприятий 4,5,6,7 и 9 мая 2018 года Московский Кремль для посещения будет закрыт, при этом 4,5 и 6 мая 2018 года после 14.00 предусмотрено посещение Государственной Оружейной палаты и выставки «Алмазный Фонд» через Боровицкий проход", — говорится в сообщении ФСО.

7 мая в Кремле пройдет инаугурация президента, 9 мая состоится парад Победы.

Ранее сообщалось, что из-за подготовки к параду движение в центре Москвы перекроют.