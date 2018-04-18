В ДТДиМ «Восточный» проходит выставка «Мир животных»

Работы юных скульпторов, которые занимаются в студиях «Волшебное стекло» и «Скульптурная мастерская», представили на выставке в ДТДиМ «Восточный». Выставка называется «Мир животных» и продлится она до 30 апреля.

Посетители могут полюбоваться на птиц, тигров, обезьян и лис, над которыми трудились воспитанники студий.

Как рассказала руководитель студии Ольга Орлова , ребята учатся создавать скульптуры уже более двух лет. Выбор темы для выставки объясняется тем, что дети очень любят животных. Они лепят их с большим удовольствием и фантазией. Например, одна из участниц по имени Алиса слепила огромную веселую жабу, она сразу же привлекает внимание зрителя. Автор увидела земноводное в интернете, и у нее возникло желание создать такую же «квакушку».

Отметим, что студии посещают участники в возрасте от 8 до 13 лет.