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В ДТДиМ «Восточный» проходит выставка «Мир животных»
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В ДТДиМ «Восточный» проходит выставка «Мир животных» 

Управа района Косино-Ухтомский 43 минуты назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Работы юных скульпторов, которые занимаются в студиях «Волшебное стекло» и «Скульптурная мастерская», представили на выставке в ДТДиМ «Восточный». Выставка называется «Мир животных» и продлится она до 30 апреля.
Посетители могут полюбоваться на птиц, тигров, обезьян и лис, над которыми трудились воспитанники студий.
Как рассказала руководитель студии Ольга Орлова, ребята учатся создавать скульптуры уже более двух лет. Выбор темы для выставки объясняется тем, что дети очень любят животных. Они лепят их с большим удовольствием и фантазией. Например, одна из участниц по имени Алиса слепила огромную веселую жабу, она сразу же привлекает внимание зрителя. Автор увидела земноводное в интернете, и у нее возникло желание создать такую же «квакушку».
Отметим, что студии посещают участники в возрасте от 8 до 13 лет.
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