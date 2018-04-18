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В Оренбурге представят архив редких оцифрованных фотографий агентства ТАСС
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В Оренбурге представят архив редких оцифрованных фотографий агентства ТАСС 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Фотовыставка редких кадров из оцифрованного архива информационного агентства ТАСС будет представлена в Оренбурге на кинофестивале «Восток & Запад». На фотографиях запечатлены деятели культуры советского времени, а также сюжет той эпохи.
В минувший вторник, 17 апреля, выставка начала свою работу в Железногорске Курской области. Затем экспозиция будет представлена в городах Губкин и Старый Оскол Белгородской области. Завершающим городом показа экспозиции станет Оренбург.
Как рассказала руководитель фестиваля «АРТ-ОКНО» Марьяна Золина, экспозиция включает 30 фотокартин-фотографий из архива ТАСС. Они были оцифрованы в рамках проекта по работе с архивами, который был запущен в 2016 году.
«Вот за два года информационное агентство оцифровало огромное количество снимков, которые были сделаны в советский период. Ряд из них можно назвать, наверное, культовыми, потому что там запечатлены сюжеты из истории советской культуры и герои — люди, которые были популярны именно в то время, которые являются символами ушедшей эпохи», — сказала Золина.
В числе включенных в экспозиционный ряд работ представлены один из первых цветных портретов русской балерины Галины Улановой, поэта Булата Окуджавы, а также президента США Рональда Рейгана во время новогоднего поздравления советских граждан в 1988 году.
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