На ВДНХ откроется выставка «Весна и мода»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . Около 200 предметов одежды и аксессуаров из коллекции Фонда Александра Васильева увидят посетители выставки «Весна и мода», которая откроется 25 апреля в павильоне «Гидрометеорология» на ВДНХ, сообщает пресс-служба проекта.

В течение года Фонд Александра Васильева представит на ВДНХ цикл выставочных проектов, посвященных историческому костюму ХХ века. Первая экспозиция носит название «Весна и мода». Посетители павильона «Гидрометеорология» увидят платья нежных пастельных расцветок, предметы одежды с изящными трафаретными рисунками и цветочными мотивами, пышные юбки и стильные аксессуары того времени. Всего выставка включает около 200 экспонатов.

"Множество представленных экспонатов будут связаны с именами знаменитых певиц, актрис и балерин. И, конечно, большую часть выставки составят платья советского периода, сшитые из трофейной ткани, созданные частными портнихами или в ателье, приобретенные в отечественных универмагах", — рассказал Александр Васильев, чьи слова приводит пресс-служба.

На выставке «Весна и мода» представлены вещи, выполненные как знаменитыми французскими домами Dior, Lanvin, Cardin, так и отечественными дизайнерами. Гостей также ждет необычное цветочное оформление самого павильона.