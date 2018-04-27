На ВДНХ открылись первые выставки в рамках программы межмузейного обмена «Резидент»

26 апреля на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» прошло официальное открытие проектов «Сотый апрель». Выставка из собрания Государственного музея В. В. Маяковского и «Проверка на прочность. Избранные произведения из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств». Обе выставки открывают программу российского межмузейного обмена «Резидент», цель которой — показать жемчужины коллекций столичных и региональных российских музеев.

Выставка «Сотый апрель» посвящена одной из самых ярких фигур отечественной поэзии и мифотворчества XX века — Владимиру Маяковскому. В рамках проекта представлены более 100 экспонатов из собрания Государственного музея В. В. Маяковского: от знаменитого футуристического банта поэта, его ранних фотографий и портретов «красивого, двадцатидвухлетнего» до рукописей, плакатов «Окон сатиры РОСТА», автошаржей и автопортретов, большая часть из которых будет показана впервые. Подробная информация о проекте в пресс-релизе выставки.

Выставка «Проверка на прочность» посвящена индустриальной теме в искусстве Урала и опыту ее прочтения в рамках коллекции музея. В центре повествования преобразование природы человеком, индустриальное строительство первых пятилеток, нашедшее отражение в работах таких мастеров, как Самуил Адливанкин, Юрий Пименов Александр Лабас и Амшей Нюренберг, и мифологема «рабочий-художник», которая раскрывается в работах художников Урала. С помощью архивных материалов зритель сможет погрузиться в атмосферу свердловского художественного сообщества 1970–1980-х, в которое входили такие самобытные и яркие живописцы, графики и скульпторы, как Миша Брусиловский , Герман Метелев, Андрей Антонов , работы которых также будут представлены на выставке. Подробная информация о проекте в пресс-релизе выставки.

Гости вернисажа проходили «проверку на прочность» оригинальным коктейлем «Маяковский», приготовленным на основе водки «Архангельская Cеверная выдержка» специально для открытия двух выставочных проектов.

27 апреля в лектории павильона «Рабочий и колхозница» встречей с директором Государственного музея В. В. Маяковского Алексеем Лобовым откроется летний сезон образовательной программы ВДНХ. Алексей расскажет о выставке «Сотый апрель», ответит на вопросы гостей и расскажет подробно об открытии новой музейной площадки — квартиры Маяковского на Красной Пресне.

Фотографии экспозиции, иллюстрации, пресс-релизы и дополнительная информация по ссылке: https://goo.gl/5ftycn.