На ВДНХ скоро откроется выставка костюмов «Музей моды»

Во вторник, 25 апреля, в павильоне №16 откроется выставка «Музей моды», посвященная истории костюма в ХХ веке. В экспозиции будут представлены вещи мирового дизайнерского уровня, выполненные знаменитыми французскими домами мод, а также платья советского периода.

Всего но выставке можно будет увидеть порядка 200 предметов — платья, аксессуары, фотографии, открытки и другие артефакты из Фонда Александра Васильева . Гостей также ждет необычное цветочное оформление самого павильона.

«Множество представленных экспонатов будут связаны с именами знаменитых певиц, актрис и балерин. И, конечно, большую часть выставки составят платья советского периода, сшитые из трофейной ткани, созданные частными портнихами или в ателье, приобретенные в отечественных универмагах. Интереснейшим экспонатом станет костюм из синтетической соломки 1961 года, выполненный в специальном цехе для сотрудников КГБ», — рассказал Александр Васильев, сообщается на странице мероприятия.

Посетить выставку можно будет до 15 июля в любой день недели, кроме понедельника.

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