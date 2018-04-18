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Запущен новый сайт ГМИИ им. А. С. Пушкина
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Запущен новый сайт ГМИИ им. А. С. Пушкина 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
16 апреля 2018 года стал доступен обновленный сайт Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина pushkinmuseum.art. В настоящее время он функционирует в режиме бета-тестирования и находится на стадии наполнения. На период отладки актуальная информация будет размещаться как на новом, так и на старом официальном сайте музея arts-museum.ru. Новый сайт предложит посетителям удобную навигацию и группировку информации по разделам, перекрестные ссылки на интересные материалы и страницы сайта с самых посещаемых разделов, новый монохромный стиль представления информации, новые разделы «Медиа» и «Наука и образование», версию сайта для слабовидящих, дизайн под мобильное устройство. В конце весны ожидается выход официального мобильного приложения для iOS и Android. Новый сайт расположен в доменной зоне.ART специально созданной для учреждений культуры и искусства.
Источник: ГМИИ им. А. С. Пушкина
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