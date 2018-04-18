В «Старой Сарепте» расскажут о магии книги

Акция «Магия книги» состоится 21 апреля в волгоградском музее «Старая Сарепта» в рамках всероссийской «БиблиоНочи-2018».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, в течении всего дня будет работать детская книжная выставка немецкой литературы. В 15:00 состоится подведение итогов литературного конкурса «Сарепта в стихах и прозе», а в 16:00 гости отправятся на экскурсию по подземельям. В 17:00 любителей поэзии приглашают в литературную гостиную «Пергаменты Старой Сарепты». Квест «Ведьмина сказка», подготовленный музеем специально для «Библионочи-2018», начнется в 18:00. Участникам предстоит спасти сказочного персонажа. Запись и справки по телефонам 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.