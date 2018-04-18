Ещё
В «Старой Сарепте» расскажут о магии книги
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Старой Сарепте» расскажут о магии книги 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Акция «Магия книги» состоится 21 апреля в волгоградском музее «Старая Сарепта» в рамках всероссийской «БиблиоНочи-2018».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, в течении всего дня будет работать детская книжная выставка немецкой литературы. В 15:00 состоится подведение итогов литературного конкурса «Сарепта в стихах и прозе», а в 16:00 гости отправятся на экскурсию по подземельям. В 17:00 любителей поэзии приглашают в литературную гостиную «Пергаменты Старой Сарепты». Квест «Ведьмина сказка», подготовленный музеем специально для «Библионочи-2018», начнется в 18:00. Участникам предстоит спасти сказочного персонажа. Запись и справки по телефонам 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде «Старая Сарепта» представит «Сокровища сарматов» В Волгограде состоится детский фестиваль «Золотая палитра» В Волгограде музей Машкова запускает конкурс «Art-Гол!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные факты об Иване Урганте11
Секс по-настоящему в кино32
Что стало с экс-участниками «Дома-2»2
Шоу «Окна» с Нагиевым вернутся в эфир5
12 ляпов в новом «Простоквашино»
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение