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Рапота: выставка вологодского кружева может украсить «Славянский базар»
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Рапота: выставка вологодского кружева может украсить «Славянский базар» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Выставка знаменитого вологодского кружева поможет украсить День Союзного государства на «Славянском базаре в Витебске», который состоится 12 июля, сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
По его словам, Постоянный комитет Союзного государства намерен предложить не только провести выставку кружева, но и организовать мастер-класс для желающих обучиться этому ремеслу у мастериц вологодского кружевоплетения.
"Сейчас мы проговаривали как раз возможность привлечения вологодских кружевниц для того, чтобы они продемонстрировали свое искусство. Это древнее и совершенно уникальное искусство. Может быть, мы украсим «Славянский базар» их участием", — сказал Рапота журналистам в рамках экспертно-медийного тура «Дача „Чайка“ художника Витольда Белыницкого-Бирули»в Тверской области.
Организаторами тура выступили Постоянный комитет Союзного государства и международное информационное агентство «Россия сегодня».
Фестиваль «Славянский базар в Витебске» проводится ежегодно при поддержке Союзного государства. В концертной программе традиционно принимают участие артисты российской и белорусской эстрады, известные актеры и деятели искусства. Кроме того, в рамках фестиваля проводятся Международный конкурс исполнителей эстрадной песни и Международный детский музыкальный конкурс. XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар» пройдет с 12 по 16 июля в Витебске. В рамках фестиваля состоятся концерты известного рэп-исполнителя Тимати и группы «Мумий Тролль», а в юмористической программе примут участие Михаил Галустян и Александр Ревва. Кроме того, впервые будет организована цирковая программа с участием цирка братьев Запашных и цирка-шапито Николая Челнокова «Клоунариум».
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