Рапота: выставка вологодского кружева может украсить «Славянский базар»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости . Выставка знаменитого вологодского кружева поможет украсить День Союзного государства на «Славянском базаре в Витебске», который состоится 12 июля, сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота

По его словам, Постоянный комитет Союзного государства намерен предложить не только провести выставку кружева, но и организовать мастер-класс для желающих обучиться этому ремеслу у мастериц вологодского кружевоплетения.

"Сейчас мы проговаривали как раз возможность привлечения вологодских кружевниц для того, чтобы они продемонстрировали свое искусство. Это древнее и совершенно уникальное искусство. Может быть, мы украсим «Славянский базар» их участием", — сказал Рапота журналистам в рамках экспертно-медийного тура «Дача „Чайка“ художника Витольда Белыницкого-Бирули»в Тверской области.

Организаторами тура выступили Постоянный комитет Союзного государства и международное информационное агентство «Россия сегодня».