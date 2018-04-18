Вологодское кружево украсит палитру «Славянского базара в Витебске»

Красота и ажурность хитросплетений знаменитых во всем мире кружев вологодских мастериц могут предстать впечатляющими артефактами славянского народного творчества, которые раскроют уникальные страницы нашей общей исторической памяти в День Союзного государства на «Славянском базаре в Витебске». Он примет гостей в середине июля. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает БЕЛТА.

Искусство кружевоплетения, известное на Руси с далекой древности, можно будет оценить не только на выставке, но и в мастер-классах, который могут провести вологодские мастера. Они напомнят, например, что было время, когда платье царей, князей и бояр украшало кружево из золотых, серебряных и шелковых нитей. А в народной одежде использовалось кружево из льняной пряжи, с конца XIX века — из хлопчатобумажных нитей.

В ранних вологодских кружевах, по утверждению специалистов, в качестве основного орнамента варьировались изображения птиц, древа жизни и другие старинные мотивы. А сегодня изделия северных рукодельниц отличает разнообразие орнамента, монументальность форм и преобладание цветочных мотивов. Словом, фантазию организаторов ничто не ограничивает. Можно, например, организовать дефиле, на котором совместно представить модели, созданные из вологодского кружева и оршанского льна.

Этой идей Постоянный комитет СГ намерен увлечь губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова , пригласив его в качестве гостя на торжества в Беларусь.

Григорий Рапота сообщил и еще об одной перспективной инициативе. В рамках витебского фестиваля искусств планируется встреча музейщиков Союзного государства. Мысль об ее проведении внес на обсуждение генеральный директор Национального художественного музея РБ Владимир Прокопцов. В Витебске будут ждать не только руководителей ведущих белорусских и российских музеев, но и региональных. На этой встрече можно будет договориться об обмене выставками, создании совместных экспозиций. А место встречи для модераторов музейного творчества выбрано тоже с удивительны вкусом — в усадьбе Ильи Репина «Здравнево» в День Союзного государства на «Славянском базаре».

Беседа белорусских и российских журналистов с Григорием Рапотой состоялась в Тверской области во время экспертно-медийного тура «Дача „Чайка“ художника Витольда Белыницкого-Бирули». Здесь же состоялся круглый стол «Белыницкий-Бируля — общий культурно-исторический феномен двух народов», в котором приняли участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов, белорусские и российские музейные работники.