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Вологодское кружево украсит палитру «Славянского базара в Витебске»
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Вологодское кружево украсит палитру «Славянского базара в Витебске» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Красота и ажурность хитросплетений знаменитых во всем мире кружев вологодских мастериц могут предстать впечатляющими артефактами славянского народного творчества, которые раскроют уникальные страницы нашей общей исторической памяти в День Союзного государства на «Славянском базаре в Витебске». Он примет гостей в середине июля. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает БЕЛТА.
Искусство кружевоплетения, известное на Руси с далекой древности, можно будет оценить не только на выставке, но и в мастер-классах, который могут провести вологодские мастера. Они напомнят, например, что было время, когда платье царей, князей и бояр украшало кружево из золотых, серебряных и шелковых нитей. А в народной одежде использовалось кружево из льняной пряжи, с конца XIX века — из хлопчатобумажных нитей.
В ранних вологодских кружевах, по утверждению специалистов, в качестве основного орнамента варьировались изображения птиц, древа жизни и другие старинные мотивы. А сегодня изделия северных рукодельниц отличает разнообразие орнамента, монументальность форм и преобладание цветочных мотивов. Словом, фантазию организаторов ничто не ограничивает. Можно, например, организовать дефиле, на котором совместно представить модели, созданные из вологодского кружева и оршанского льна.
Этой идей Постоянный комитет СГ намерен увлечь губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, пригласив его в качестве гостя на торжества в Беларусь.
Григорий Рапота сообщил и еще об одной перспективной инициативе. В рамках витебского фестиваля искусств планируется встреча музейщиков Союзного государства. Мысль об ее проведении внес на обсуждение генеральный директор Национального художественного музея РБ Владимир Прокопцов. В Витебске будут ждать не только руководителей ведущих белорусских и российских музеев, но и региональных. На этой встрече можно будет договориться об обмене выставками, создании совместных экспозиций. А место встречи для модераторов музейного творчества выбрано тоже с удивительны вкусом — в усадьбе Ильи Репина «Здравнево» в День Союзного государства на «Славянском базаре».
Беседа белорусских и российских журналистов с Григорием Рапотой состоялась в Тверской области во время экспертно-медийного тура «Дача „Чайка“ художника Витольда Белыницкого-Бирули». Здесь же состоялся круглый стол «Белыницкий-Бируля — общий культурно-исторический феномен двух народов», в котором приняли участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов, белорусские и российские музейные работники.
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