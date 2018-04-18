В попечительский совет галереи Тейт войдет представитель молодежи

Директор галереи Тейт Мария Болшоу объявила о решении ввести в состав совета попечителей нового члена, который будет представлять интересы посетителей галереи в возрасте от 16 до 25 лет. Болшоу надеется, что это будет кто-то двадцатилетний, хотя ограничений по возрасту нет, главное, чтобы новый попечитель был антрепренером в области культуры и «говорил на одном языке» с цифровыми технологиями. В настоящее время самому молодому члену попечительского совета 47 лет. Поиски нового попечителя начнутся в июне. Также объявлено о снижении входной платы для посетителей в возрасте от 16 до 25 лет до £5, эти билеты будут доступны после регистрации в интернете для посещения выставок (в настоящий момент входной билет на выставку Пикассо в Тейт стоит £22).

Источник: artforum