Таинственный новосибирец в балаклаве снял пародию на Big Russian Boss

19-летний новосибирец запустил в YouТube шоу «Стиль на ковёр» об уличных художниках города. Первый выпуск появился на канале YouTube 17 апреля, ведущий в балаклаве берёт интервью у новосибирской художницы Марины Ягоды.

Ведущий скрывает лицо и имя, корреспондент НГС связался с ним через художника Мишу Mack Климова. Автор шоу изменил свой голос, сделав шоу похожим на популярный проект Big Russian Boss.

«Образ босса мне нравится, но мой на него не похож. На мне вещи ручной работы от сибирских художников Миши Mack и Алеси Баламутиной, лучше выдержанные в гамме и материалах. В контексте шоу и вместе с ним это выглядит схоже, но такого эффекта мы и достигали в спектакле. Это юмористически-познавательный и во многом пародийный проект», — передал Миша Климов корреспонденту НГС слова ведущего шоу под псевдонимом Fashipn Vandal.

Идея шоу появилась случайно, а формат разработали вместе с художниками команды «Такнадо!» в арт-резиденции Paint House. Ведущий узнал о движении стрит-арта от новосибирских художников, решил стать искусствоведом в этом направлении и запланировал девять выпусков шоу с ними. Команда «Стиль на ковёр» хочет раскрыть зрителям широкую картину жанров уличного искусства — от тэггинга до мурализма и инсталляций.

«Род занятий до недавнего времени был неопределённым, хочу заниматься творчеством, работать не хочу. Грань между артом и вандализмом всегда в твоей голове, в реальной жизни границ нет», — передал Fashion Vandal через Мишу Климова.

Новое шоу создано на энтузиазме новосибирских рэперов, граффитистов и музыкантов. Достать камеру, написать идеи для сценария, найти реквизит и краски помогают арт-резиденция художники Paint House и «Такнадо!», граффити-магазин Cultra, танцоры Da Funky Style, рэперы «Lentos & Dым».

Команда художников «Такнадо!» восстановила на легендарном трамвае № 13 уничтоженные за гостиницей «Центральная» граффити. Обновлённый вагон вышел на линию 9 апреля, каждый день с 7:00 он ездит по маршруту Гусинобродское шоссе — Писарева. Совместный проект к 125-летию Новосибирска и 20-летию НГС в будущем предполагает создание музея истории в салоне трамвая.