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Фестиваль «Архстояние-2018» объявил программу
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Фестиваль «Архстояние-2018» объявил программу 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
«Архстояние-2018» пройдет в Никола-Ленивце с 27 по 29 июля. Купить билеты и забронировать проживание можно уже сейчас.
В этом году фестиваль пройдет в формате создания пространства единого спектакля. Организаторы планируют исследовать формы его возникновения.
«В 2018-м команда фестиваля продолжает работать с исследованием темы жизненного пространства, однако в этот раз кураторы исследуют тему ритуалов — ежедневных, локальных и глобальных действий, отражающих цикличность в нашем существовании», — рассказал куратор фестиваля Антон Кочуркин.
Хедлайнером «Архстояния» станет основатель «бумажной архитектуры» и автор «Ротонды» Александр Бродский, который представит в парке новый объект. За музыку будут отвечать лейбл и одноименный бар Leveldva. Сообщество архитекторов, дизайнеров и декораторов АrchiPEOPLE представит проект «АРХиФУТБОЛ», главной составляющей которого станет динамичная игра в пространстве искусства.
«Москино» снова запустит передвижной кинотеатр под открытым небом, где будут показывать фильмы с 35-миллиметровой пленки с помощью винтажного оборудования. Список лекторов образовательной программы объявят позже.
В рамках open-call фестиваль приглашает художников, архитекторов, геймдизайнеров, театральные группы и философов исследовать три категории и их сочетания: взаимодействия с циклами природы, морфологию места и воздействие человека. Отправить заявку с размышлениями о ритуале, контексте и человеческом присутствии в формате трехдневного «спектакля» можно до 15 мая включительно. В жюри войдут художник Николай Полисский, режиссер Юрий Муравицкий, а также куратор и продюсер фестиваля Антон Кочуркин и Юлия Бычкова.
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