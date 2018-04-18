Фестиваль «Архстояние-2018» объявил программу

«Архстояние-2018» пройдет в Никола-Ленивце с 27 по 29 июля. Купить билеты и забронировать проживание можно уже сейчас.

В этом году фестиваль пройдет в формате создания пространства единого спектакля. Организаторы планируют исследовать формы его возникновения.

«В 2018-м команда фестиваля продолжает работать с исследованием темы жизненного пространства, однако в этот раз кураторы исследуют тему ритуалов — ежедневных, локальных и глобальных действий, отражающих цикличность в нашем существовании», — рассказал куратор фестиваля Антон Кочуркин

Хедлайнером «Архстояния» станет основатель «бумажной архитектуры» и автор «Ротонды» Александр Бродский , который представит в парке новый объект. За музыку будут отвечать лейбл и одноименный бар Leveldva. Сообщество архитекторов, дизайнеров и декораторов АrchiPEOPLE представит проект «АРХиФУТБОЛ», главной составляющей которого станет динамичная игра в пространстве искусства.

«Москино» снова запустит передвижной кинотеатр под открытым небом, где будут показывать фильмы с 35-миллиметровой пленки с помощью винтажного оборудования. Список лекторов образовательной программы объявят позже.