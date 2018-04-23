Реконструкцию южного подъезда к Ростову закончат 13 мая

В Ростове заканчивают реконструкцию подъездной дороги. Ремонт начали в декабре 2016. К матчу открытия «Ростов Арены» все работы будут завершены, и обновленная магистраль будет полностью открыта.

— 13 мая, в день проведения матча открытия на «Ростов Арене», вся архитектура южного подъезда будет работать в полном объеме, — цитирует пресс-служба правительства Ростовской области губернатора Василия Голубева

За полтора года здесь построили пойменный мост, въездную и выездную эстакады, количество полос движения увеличили с четырех до восьми. Осталось закончить работы на разворотной эстакаде и убрать технические постройки и подсобки.

Обновленный въезд в Ростов сможет пропускать до 120 тысяч автомобилей в сутки: до реконструкции было в два раза меньше. Общая стоимость реконструкции — 6 миллиардов 800 миллионов рублей.