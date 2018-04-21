Ещё
Житель Ростова превратил подъезд хрущевки в «итальянскую» парадную
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Ростова превратил подъезд хрущевки в «итальянскую» парадную 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Один из подъездов типичной ростовской панельной многоэтажки теперь выглядит очень необычно. Он оформлен в стиле барокко и сделал все это живущий здесь художник Константин Николаев
Житель Ростова купил квартиру в доме в 2001 году и решил, что его подъезд нуждается в полной реконструкции. Ориентируясь на парадные старых купеческих домов, художник Константин Николаев начал творить. За свои деньги и своими силами он клал плитку, приводил в порядок стены, делал декоративную лепнину и вешал на стены картины. Давайте взглянем на то, как этот подъезд выглядит сегодня.
Sputnik Грузия: последние новости
Балет "Ромео и Джульетта" в постановке Лавровского покажут в Тбилиси Картины Василия Кандинского покажут в Музее искусства в Тбилиси Путешествие во времени и пространстве - история грузинской пианистки
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе4
Звезды советского кино, которые плохо кончили14
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино47
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу5
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение