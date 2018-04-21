Житель Ростова превратил подъезд хрущевки в «итальянскую» парадную

Один из подъездов типичной ростовской панельной многоэтажки теперь выглядит очень необычно. Он оформлен в стиле барокко и сделал все это живущий здесь художник Константин Николаев

Житель Ростова купил квартиру в доме в 2001 году и решил, что его подъезд нуждается в полной реконструкции. Ориентируясь на парадные старых купеческих домов, художник Константин Николаев начал творить. За свои деньги и своими силами он клал плитку, приводил в порядок стены, делал декоративную лепнину и вешал на стены картины. Давайте взглянем на то, как этот подъезд выглядит сегодня.