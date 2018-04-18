В парке Горького установят скульптуры со светящимися позвоночниками

Девять прозрачных скульптур со светящимися красными позвоночниками установят в парке Горького, сообщает пресс-служба Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева.

19 апреля в казанском парке Горького откроется выставка «Болезнь молодых, или Жизнь с болью». В рамках нее установят девять прозрачных скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками, символизирующими болезнь Бехтерева.

По словам организаторов, выставка призывает людей уделить внимание своему здоровью и вовремя обратиться к врачу. Не многие знают, что болезнь Бехтерева появляется у людей в возрасте 25-35 лет. Если больным вовремя не поставить диагноз и не назначить лечение, то всего через несколько лет заболевание может привести к тяжелым последствиям: так, 50% заболевших становятся инвалидами, 30% теряют трудоспособность, 10% будут нуждаться в протезировании.

Выставка продлится до 2 мая.