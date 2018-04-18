Ещё
В парке Горького установят скульптуры со светящимися позвоночниками
Далее:
Читайте также:
Ещё

В парке Горького установят скульптуры со светящимися позвоночниками 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Девять прозрачных скульптур со светящимися красными позвоночниками установят в парке Горького, сообщает пресс-служба Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева.
19 апреля в казанском парке Горького откроется выставка «Болезнь молодых, или Жизнь с болью». В рамках нее установят девять прозрачных скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками, символизирующими болезнь Бехтерева.
По словам организаторов, выставка призывает людей уделить внимание своему здоровью и вовремя обратиться к врачу. Не многие знают, что болезнь Бехтерева появляется у людей в возрасте 25-35 лет. Если больным вовремя не поставить диагноз и не назначить лечение, то всего через несколько лет заболевание может привести к тяжелым последствиям: так, 50% заболевших становятся инвалидами, 30% теряют трудоспособность, 10% будут нуждаться в протезировании.
Выставка продлится до 2 мая.
АиФ Казань: последние новости
Какие музеи Казани будут работать бесплатно 18 апреля? 18 апреля музеи Казанского кремля будут работать бесплатно В Казани пройдет вечер памяти Дмитрия Хворостовского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные факты об Иване Урганте11
Секс по-настоящему в кино32
Что стало с экс-участниками «Дома-2»2
Шоу «Окна» с Нагиевым вернутся в эфир5
12 ляпов в новом «Простоквашино»
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение