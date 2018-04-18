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Первый день выставки iSaloni: обзор павильона «Классика»
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Первый день выставки iSaloni: обзор павильона «Классика» 

Salon.ru 45 минут назад
Фото: Salon.ru
На миланской выставке, как в хорошем историческом городе, есть несколько достойных маршрутов, и они разные. В зависимости от выбранного пути впечатления тоже будут разными.
Можно начать с первого павильона, строго по «оглавлению». Это классика, как всегда назывался этот раздел. Можно начать… и не найти её. Кажется, классики больше нет. Вернее, она стала ну совсем другая и ну совсем не классика. Оплоты итальянского традиционализма, Francesco Molon, настолько изменили направление, что узнать их едва возможно. Экспозиция мягкой мебели вообще напоминает арсенал самых продвинутых фабрик, работающих с кожей, например Baхter.
Здесь же неподалёку стенд Rubelli Casa, тоже древнейшей венецианской компании. Экспозиция яркая, современная, дизайнерская, с налётом вызова и здоровой доли эпатажа. Brovier& Toco не случайно сделали центром стенда громадную люстру, дизайн которой фабрика воспроизводит с 1295 года: по остальным предметам экспозиции никогда не догадаешься, что ты находишься в павильоне «Классика». Настолько авангардные светильники и аксессуары предлагаются нашему вниманию.
Сдвиг классики к современности ставит один неминуемый вопрос. Что — всё? И второй — вернётся ли она и когда? В каком-то виде скорее да, всегда будет напоминать о себе. Как детство, которое ушло навсегда, но при этом всегда с нами.
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