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В Ростовской области продолжается акция «300 лет в минуту»
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В Ростовской области продолжается акция «300 лет в минуту» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 31 минуту назад
Видеопроект, подготовленный сотрудниками Главного управления в рамках празднования 300-летия российской полиции, продолжает знакомить вас с интересными фактами из истории правоохранительных органов Дона.
В этом ролике директор Музея истории органов правопорядка Дона — заслуженный работник культуры РФ Надежда Михайловна расскажет о ростовском городовом. Повествование экскурсовода, дополненное красочной экспозицией музея, перенесет вас на ростовские улочки конца 20 века. Полицейский работает на перекрестке, за беспорочную службу он награжден императором медалью. Городовой вооружен солдатской шашкой, которую в народе называли «селедка».
Совсем скоро мы познакомим вас с другими, не менее интересными героями и экспозициями. Так, в следующих роликах мы расскажем, почему в музее хранятся лапти, и какая история с ними связана, а также о милиционере, первым получившем профессиональную награду.
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