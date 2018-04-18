«Он запомнил его таким»: помощник Церетели объяснил замысел странного памятника Солженицыну

Долгое время творение скульптора находилось в его галерее. Однако, с одобрения вдовы писателя, ее решили установить в Кисловодске. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

Впрочем, уже сама новость об установке памятника уже привлекла внимание блогеров. Один из них на своей странице в Facebook достаточно резко высказался о монументе.

Комментируя реакцию блогера Шагулашвили отметил, что искусство не может нравится абсолютно всем.

Церетели запомнил Солженицына таким и создал этот образ. Раз вдова согласилась поставить этот памятник, значит ей понравилось. Любая работа, будь то фильм или художественная книга, кому-то нравится, а кому-то — нет. Не может быть однозначного мнения у людей. Если бы у всех было одинаковое мнение, это было бы неправильно. Пусть лучше этот блогер сам придет в галерею и посмотрит на памятник.

— Сергей Шагулашвили.

По словам помощника скульптора, высота памятника составит две с половиной натуры. А вот размер постамента еще не определен.