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«Он запомнил его таким»: помощник Церетели объяснил замысел странного памятника Солженицыну
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«Он запомнил его таким»: помощник Церетели объяснил замысел странного памятника Солженицыну 

360tv.ru 2 часа назад
Российский скульптор Зураб Церетели был лично знаком с писателем Александром Солженицыным. После смерти литератора художник создал памятник, который, на его взгляд, соответствует образу Нобелевского лауреата, рассказал телеканалу «360» помощник Церетели Сергей Шагулашвили.
Долгое время творение скульптора находилось в его галерее. Однако, с одобрения вдовы писателя, ее решили установить в Кисловодске. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.
Впрочем, уже сама новость об установке памятника уже привлекла внимание блогеров. Один из них на своей странице в Facebook достаточно резко высказался о монументе.
Комментируя реакцию блогера Шагулашвили отметил, что искусство не может нравится абсолютно всем.
Церетели запомнил Солженицына таким и создал этот образ. Раз вдова согласилась поставить этот памятник, значит ей понравилось. Любая работа, будь то фильм или художественная книга, кому-то нравится, а кому-то — нет. Не может быть однозначного мнения у людей. Если бы у всех было одинаковое мнение, это было бы неправильно. Пусть лучше этот блогер сам придет в галерею и посмотрит на памятник.
— Сергей Шагулашвили.
По словам помощника скульптора, высота памятника составит две с половиной натуры. А вот размер постамента еще не определен.
Еще одну работу Зураба Церетели планируют установить в конце апреля в Москве. Речь идет о бюсте первого президента России Бориса Ельцина. Скульптура появится на Аллее правителей.
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