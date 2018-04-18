С отличными результатами подошла к весенним каникулам ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова

Ученики Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали участниками различных конкурсов и фестивалей, с которых привезли в свою школу грамоты, кубки и призы.

Ученики изобразительного отделения школы приняли участие во Втором Московском детско-юношеском фестивале-конкурсе изобразительного искусства «Русская сказка». Юные новогиреевские художники выступили в конкурсе с большим успехом — Полина Довейко стала лауреатом первой степени в номинации «Живопись», Таисия Кравец — лауреатом первой степени в номинации «Графика», а Ирина Курлова — дипломантом первой степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Ученицы класса арфы педагога Е. Королевой вернулись с победой с Первого Московского открытого конкурса арфистов «Волшебница арфа». На конкурсе, проходившем в колледже музыкально-театрального искусства имени Галины Вишневской, Василиса Казакова стала лауреатом третьей степени, а Алёна Королёва — единственная из всех участников — получила специальный приз жюри за творческий подход к выступлению, выступив на конкурсе со своим авторским музыкальным произведением.

Ученик педагога духового отдела Анатолия Пасынкова Павел Абысов получил звание лауреата первой степени V Московского открытого фестиваля духовой музыки «Северные фанфары».

Фото — ДШИ им. Римского-Корсакова.