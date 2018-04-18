Ещё
С отличными результатами подошла к весенним каникулам ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

С отличными результатами подошла к весенним каникулам ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Ученики Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали участниками различных конкурсов и фестивалей, с которых привезли в свою школу грамоты, кубки и призы.
Ученики изобразительного отделения школы приняли участие во Втором Московском детско-юношеском фестивале-конкурсе изобразительного искусства «Русская сказка». Юные новогиреевские художники выступили в конкурсе с большим успехом — Полина Довейко стала лауреатом первой степени в номинации «Живопись», Таисия Кравец — лауреатом первой степени в номинации «Графика», а Ирина Курлова — дипломантом первой степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство».
Ученицы класса арфы педагога Е. Королевой вернулись с победой с Первого Московского открытого конкурса арфистов «Волшебница арфа». На конкурсе, проходившем в колледже музыкально-театрального искусства имени Галины Вишневской, Василиса Казакова стала лауреатом третьей степени, а Алёна Королёва — единственная из всех участников — получила специальный приз жюри за творческий подход к выступлению, выступив на конкурсе со своим авторским музыкальным произведением.
Ученик педагога духового отдела Анатолия Пасынкова Павел Абысов получил звание лауреата первой степени V Московского открытого фестиваля духовой музыки «Северные фанфары».
Фото — ДШИ им. Римского-Корсакова.
Управа района Новогиреево: последние новости
Измайловский кремль приглашает жителей района Новогиреево на уникальную выставку кукол Спектакль «В поисках радости» произвел большое впечатление на школьников из «Феникса» В районной викторине о космосе победила команда ветеранов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Три великие бабушки советского кино
Секс по-настоящему в кино32
Что стало с популярными группами и певцами 90-х25
Что стало со звездами «Аншлага»19
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение