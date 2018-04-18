«Раньше было лучше?»: 20+ раскрашенных фото 50-х

Ностальгирующий по «старым добрым» временам художник решил оживить фотографии ушедших эпох. Пошло ли им это на пользу — судите сами.

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