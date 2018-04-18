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«Раньше было лучше?»: 20+ раскрашенных фото 50-х
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«Раньше было лучше?»: 20+ раскрашенных фото 50-х 

Ридус 1 час назад
Ностальгирующий по «старым добрым» временам художник решил оживить фотографии ушедших эпох. Пошло ли им это на пользу — судите сами.
Так и не определились? Тогда посмотрите нашу предыдущую подборку.
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