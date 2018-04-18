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Государственный Эрмитаж впервые открыл залы для учёных-светотехников
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Государственный Эрмитаж впервые открыл залы для учёных-светотехников 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
«Свет в музее» — так называется научно-практическая конференция, открывшаяся в Санкт-Петербурге, в самом знаменитом музее страны 18 апреля. Она посвящена вопросам музейного освещения.
Учёные расскажут о влиянии света и освещения на музейные ценности, о применении современных источников света в экспозициях, о контроле качества и безопасности работы осветительной техники в музеях.
«Создание современных условий освещения картин в наших залах — один из важнейших технологических проектов Эрмитажа, — сказал его директор, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. — Для музея это не просто светильники и лампочки, это — часть экспозиции, благодаря которой шедевры становятся доступней для всех».
Председатель Научно-технического совета светотехнической отрасли, заведующий кафедрой «Светотехника» Московского энергетического института Георгий Боос подчеркнул: «Освещение — одно из главных условий восприятия произведений искусства. Но не менее важным является и обеспечение сохранности экспонатов, особенно если речь идёт о живописных работах, насчитывающих не одну сотню лет. В сфере ответственности светотехнической отрасли — предложить комплексное решение, при котором будет обеспечен как зрительный комфорт для посетителей, так и бережное отношение к историческим ценностям».
В конференции, которая продлится три дня, прозвучат очень интересные доклады. Например, Габриеле Перрини, директор представительства компании iGuzzini illuminazione по Восточной Европе, расскажет о реконструкции освещения монументальной росписи Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».
Светодизайнер из ФРГ Андреас Шульц поведает о сегодняшнем применении естественного и искусственного освещения в музеях Германии. Об использовании светодиодов в музеях, их новых возможностях и проблемах, связанных с ними, сообщит Анна Шахрунянц, генеральный директор ВНИСИ им. С. И. Вавилова. Заведующий кафедрой СПбГУКиТ Константин Томский расскажет о новинках измерительного оборудования для оценки музейной световой среды.
Специалисты познакомятся с особенностями освещения экспозиций Государственного Эрмитажа, совершат экскурсию по его фондохранилищу. Конференция завершится подписанием Меморандума о сотрудничестве между Научно-техническим советом «Светотехника» и музейным сообществом.
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