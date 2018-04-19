Нижегородцам покажут «другую реальность»

фото artmuseumnn.ruНижегородцам покажут «другую реальность»Имя Владимира Логинова хорошо известно нижегородским любителям искусства, и не только нижегородским. Ежегодно художник устраивает одну-две персональные выставки в разных городах страны, участвует в областных, республиканских, международных экспозициях. Он не обделен вниманием критики и журналистов. Однако персональная выставка в Нижегородском государственном художественном музее — это первый показ творчества известного мастера в стенах одного из старейших региональных музеев России.

Выставка приурочена к 70-летию автора, который вошел в число местных живописцев в середине 1980-х годов. Окончив Казанское художественное училище, а затем Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Н. Островского, Владимир Логинов в 1979 году был принят в члены Союза художников. В течение 15 лет учился, жил и работал в столице Узбекистана, выполняя главным образом произведения монументального искусства. В Нижнем Новгороде по его проектам оформлены станции метро «Двигатель революции» и «Кировская».

Наряду с тяготением к монументальному началу, обусловленному не только образованием, но и свойствами личности, темперамента, со временем в сферу интересов художника вошла станковая живопись и графика, как оригинальная, так и печатная, в том числе книжная иллюстрация. Владея разными материалами, техниками и жанрами искусства, сегодня он отдает предпочтение излюбленному им натюрморту в технике масляной или акриловой живописи. Этот жанр, как никакой другой, позволяет художнику проникнуть в более глубокие слои реальности — увидеть в повседневном мире нечто необычное, взглянуть на привычные предметы другими глазами, преобразовать эти предметы в соответствии с собственным мировосприятием.

В отличие от многих юбилейных показов, персональная выставка Владимира Логинова не является традиционной ретроспективой. Она представляет исключительно последние работы художника, который сознательно уходит от организации торжественно-отчетного мероприятия. Всего в ее составе около 50 картин и графических листов. Они легко соединяются, воспринимаясь как единый цикл, некая пластическая концепция, волнующая художника в данный отрезок времени. Экспозицию дополняют несколько арт-объектов, поддерживающих основную идею выставки, выраженную в названии — «Другая реальность».

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ: 19 апреля в 17.00, 0+

АДРЕС: НГХМ, Верхневолжская набережная, 3, 2 этаж, зал 15 КОНТАКТЫ: 439-15-40, 419-68-90, 419-28-31 www.artmuseumnn.ru