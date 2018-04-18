Читатели библиотеки №76 окунутся в «Книжное зазеркалье»

21 апреля в библиотеке на Барболина пройдет ряд мероприятий в рамках акции «Библионочь».

Программа получила название «Книжное зазеркалье» не случайно. Этим названием сотрудники библиотеки хотели показать, как книги могут уводить в другие миры, связанные с живописью, музыкой, театром и т.д. Среду гостей будут присутствовать герои лермонтовских произведений: в течение ночи посетители смогут сфотографироваться с Печориным и княжной Мери.

На входе в библиотеку читателей встретит «море книг» — каждый желающий сможет взять книгу в формате буккроссинга. Начнется программа «Библионочи» с «Библиосумерек». Посетители встретятся с писателями, членами Союза писателей Москвы Э. Ахадовым и А. Карпенко.

Продолжится «Библионочь» выставкой «Призрак ракушки» Т. Муралевой, которая пройдет в интерактивном формате — с аукционом и конкурсами.

В 19 часов стартует мастер-класс по росписи гитар акриловыми красками. В это же время состоится презентация книги Маэстро», изданной к 100-летию со дня рождения известного преподавателя академического пения С. Я. Ребрикова. В рамках презентации состоится вокально-инструментальный концерт.

В 20 часов откроется выставка живописи «Яркие миры Марины Александровой», а следом, в 20.30 — экспозиция миниатюрных зданий из частной коллекции Ирины Денисовой «Города на книжной полке».

Завершат «Библионочь» в лермонтовской библиотеке два мероприятия: встреча с молодым писателем А. Пелевиным и показ драматического моноспектакля «Любовь со взломом».

Библиотека №76 расположена по адресу: ул. Барболина, 6.

Акция «Библионочь» пройдет 21 апреля с 15.00 до 00.00.

Фото: предоставлено библиотекой №76.