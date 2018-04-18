Александр Титель ставит в Большом театре Беларуси оперу Пуччини

Это ваш первый опыт постановки в Минске?

Александр Титель : Однажды меня уже приглашали на постановку в Минск, но это было давно, во времена моей работы в Екатеринбурге. Тогда по разным причинам история не сложилась. И когда сейчас появилось предложение поставить «Богему» в Большом театре Беларуси, я с удовольствием отозвался. Я очень люблю Минск, люблю белорусскую публику. Работая здесь, я постоянно ощущаю поддержку и помощь всего театра: от генерального директора Владимира Павловича Гридюшко, его заместителя Владимира Петровича Рылатко, до всех музыкантов, солистов, постановочной части. Меня эта чуткая атмосфера очень вдохновляет.

Идея представить на минской сцене «Богему» принадлежит вам?

Обращаясь в третий раз к «Богеме», что нового вы открываете в ней сегодня?

Александр Титель: «Богема» — довольно традиционный для оперы сюжет: любовная история с болезнью и смертью девушки. Но особенность этого сюжета состоит в том, что его герои связаны с искусством. Я решил эту историю погрузить как можно глубже в атмосферу и предметы искусства. Музыка Пуччини, написанная в 1896 году, перекликается не только с искусством импрессионистов и постимпрессионистов (как мы это делали в нашем московском спектакле), а идет гораздо дальше, предвосхищая искусство модернизма. В музыке «Богемы» есть и развитое искусство монтажа, и удивительное сочетание кантилены и речитативного стиля «парландо», и разговоры и окрики в сцене Латинского квартала — это звуковая мозаика, характерная для искусства модернизма. Модернизм — широкое понятие: это и художники Парижской школы — Пабло Пикассо , Амедео Модильяни, Марк Шагал Хаим Сутин и сюрреалисты — Сальвадор Дали, Рене Магритт . В Беларуси сейчас происходит настоящий ренессанс в восприятии модернизма, потому что приходит осознание того, что Шагал, Сутин, Осип Любич и многие другие — родом отсюда. На афише и буклете нашего спектакля мы изобразили знаменитые фигуры Шагала и Беллы, летящие не над Витебском, а над Парижем. Во втором акте спектакля у нас на сцене будет выставка, где экспонируются костюмы и арт-объекты эпохи модернизма — Дали, Магритта, Пикассо. Даже кафе Момюс (куда друзья отправляются на праздник Рождества) — это инсталляция на огромных «губах» Дали.

В нашем спектакле будут использоваться цитаты из работ Шагала и Сутина

Для вас главная плоскость «Богемы» — художественное творчество? Тогда почему в союзах художников и муз любовь не выживает?

Александр Титель: Есть обстоятельства, которые сильнее нас и сильнее любви. Есть даже набившая оскомину истина — искусство требует жертв. Часто люди вокруг талантливых творцов отступают, уходят, болеют. В опере есть момент, когда кажется, что Рудольф предает свою подругу. Но это не совсем так: он должен творить. Призвание — это не просто красивое слово или романтический призыв, это не муза с крыльями, которая к тебе слетает. Это отказ от очень многих вещей, безумная сосредоточенность на творчестве.

Как артисты восприняли вашу трактовку «Богемы»?

Александр Титель: Мне очень хотелось, чтобы все ясно понимали, что они делают, как их герои чувствуют, как они презирают конформизм, как манифестируют свое искусство и самих себя. Модернизм ведь неразрывно связан с поведенческим манифестом. Дали, например, гулял с муравьедом вместо собаки, кто-то скандалил, кто-то в зеленый цвет волосы выкрашивал. Поэтому нам хотелось добиться демонстративной манеры поведения, уйти от традиционной сладости в романтических дуэтах. Артисты с увлечением отнеслись к нашим идеям. Они даже организовали нам поход на выставку, где экспонируются работы художников-модернистов, выходцев из Беларуси. В те времена здесь кипело, как в котле, смешение культур — белорусской, русской, еврейской, польской, литовской. В нашем спектакле будут использоваться цитаты из работ модернизма, в том числе из Шагала, Сутина и многих других. Причем это будет не демонстрация конкретных работ, а живописный поток художественного сознания, запечатлевающий на экране сцены: «Мими и Рудольф», «Праздник», «Мими заболела».

После работы над «Богемой» планируете пригласить кого-то из белорусских певцов в свой московский спектакль?

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