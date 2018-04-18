Александр Титель ставит в Большом театре Беларуси оперу Пуччини 

Это ваш первый опыт постановки в Минске?
Александр Титель: Однажды меня уже приглашали на постановку в Минск, но это было давно, во времена моей работы в Екатеринбурге. Тогда по разным причинам история не сложилась. И когда сейчас появилось предложение поставить «Богему» в Большом театре Беларуси, я с удовольствием отозвался. Я очень люблю Минск, люблю белорусскую публику. Работая здесь, я постоянно ощущаю поддержку и помощь всего театра: от генерального директора Владимира Павловича Гридюшко, его заместителя Владимира Петровича Рылатко, до всех музыкантов, солистов, постановочной части. Меня эта чуткая атмосфера очень вдохновляет.
Идея представить на минской сцене «Богему» принадлежит вам?
Александр Титель: Я думал о другом названии, потому что «Богему» ставил уже дважды, но оперу Пуччини очень захотел Большой театр. Мы вместе с дирижером Виктором Михайловичем Плоскина провели тщательный кастинг и собрали два интересных состава. Со стороны пригласили только певиц на роль Мими: Анну Налбандянц, солистку Михайловского театра, и белорусскую певицу Марту Данусевич, которая несколько лет стажировалась в Молодежной программе Большого театра России. В спектакле участвует и замечательный белорусский бас Андрей Валентий, выступающий в моей московской «Хованщине» в партии Ивана Хованского. В Минск я привез целую команду художников из Москвы: сценографа Юрия Устинова и художника по костюмам Ирину Акимову, с которыми мы делали московскую «Богему», художника по видеоконтенту Павла Суворова и главного художника по свету московского театра «Ленком» Евгения Виноградова.
Обращаясь в третий раз к «Богеме», что нового вы открываете в ней сегодня?
Александр Титель: «Богема» — довольно традиционный для оперы сюжет: любовная история с болезнью и смертью девушки. Но особенность этого сюжета состоит в том, что его герои связаны с искусством. Я решил эту историю погрузить как можно глубже в атмосферу и предметы искусства. Музыка Пуччини, написанная в 1896 году, перекликается не только с искусством импрессионистов и постимпрессионистов (как мы это делали в нашем московском спектакле), а идет гораздо дальше, предвосхищая искусство модернизма. В музыке «Богемы» есть и развитое искусство монтажа, и удивительное сочетание кантилены и речитативного стиля «парландо», и разговоры и окрики в сцене Латинского квартала — это звуковая мозаика, характерная для искусства модернизма. Модернизм — широкое понятие: это и художники Парижской школы — Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Марк Шагал, Хаим Сутин и сюрреалисты — Сальвадор Дали, Рене Магритт. В Беларуси сейчас происходит настоящий ренессанс в восприятии модернизма, потому что приходит осознание того, что Шагал, Сутин, Осип Любич и многие другие — родом отсюда. На афише и буклете нашего спектакля мы изобразили знаменитые фигуры Шагала и Беллы, летящие не над Витебском, а над Парижем. Во втором акте спектакля у нас на сцене будет выставка, где экспонируются костюмы и арт-объекты эпохи модернизма — Дали, Магритта, Пикассо. Даже кафе Момюс (куда друзья отправляются на праздник Рождества) — это инсталляция на огромных «губах» Дали.
В нашем спектакле будут использоваться цитаты из работ Шагала и Сутина
Для вас главная плоскость «Богемы» — художественное творчество? Тогда почему в союзах художников и муз любовь не выживает?
Александр Титель: Есть обстоятельства, которые сильнее нас и сильнее любви. Есть даже набившая оскомину истина — искусство требует жертв. Часто люди вокруг талантливых творцов отступают, уходят, болеют. В опере есть момент, когда кажется, что Рудольф предает свою подругу. Но это не совсем так: он должен творить. Призвание — это не просто красивое слово или романтический призыв, это не муза с крыльями, которая к тебе слетает. Это отказ от очень многих вещей, безумная сосредоточенность на творчестве.
Как артисты восприняли вашу трактовку «Богемы»?
Александр Титель: Мне очень хотелось, чтобы все ясно понимали, что они делают, как их герои чувствуют, как они презирают конформизм, как манифестируют свое искусство и самих себя. Модернизм ведь неразрывно связан с поведенческим манифестом. Дали, например, гулял с муравьедом вместо собаки, кто-то скандалил, кто-то в зеленый цвет волосы выкрашивал. Поэтому нам хотелось добиться демонстративной манеры поведения, уйти от традиционной сладости в романтических дуэтах. Артисты с увлечением отнеслись к нашим идеям. Они даже организовали нам поход на выставку, где экспонируются работы художников-модернистов, выходцев из Беларуси. В те времена здесь кипело, как в котле, смешение культур — белорусской, русской, еврейской, польской, литовской. В нашем спектакле будут использоваться цитаты из работ модернизма, в том числе из Шагала, Сутина и многих других. Причем это будет не демонстрация конкретных работ, а живописный поток художественного сознания, запечатлевающий на экране сцены: «Мими и Рудольф», «Праздник», «Мими заболела».
После работы над «Богемой» планируете пригласить кого-то из белорусских певцов в свой московский спектакль?
Александр Титель: Думаю, что приглашу. Андрей Валентий всегда рад участвовать в нашей «Хованщине», его очень хорошо принимает труппа и публика. А наш театр привозил в Минск «Травиату» Джузеппе Верди. Здесь пели Лариса Андреева, Арсен Согомонян, Наталья Петрожицкая, дирижировал Феликс Коробов. Эти связи — и творческие, и человеческие — очень хорошие у наших театров, и я очень надеюсь, что они будут еще теснее.
Визитная карточка
Александр Титель — оперный режиссер, педагог, народный артист России. В 1980 году окончил ГИТИС (мастерская Льва Михайлова). С 1980 года главный режиссер Свердловского (Екатеринбургского) театра оперы и балета, с 1991 года — главный режиссер и худрук оперы Mузыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Поставил около 50 спектаклей в России и за рубежом. Его постановка «Богемы» в 1996 году отмечена Национальной театральной премией «Золотая маска». Опера «Богема» Джакомо Пуччини за всю свою историю ставилась на сцене Большого театра Беларуси дважды — в 1968 и в 2002 годах. Премьерные спектакли «Богемы» в постановке Александра Тителя пройдут 25 апреля, 2 мая, 27 июня.