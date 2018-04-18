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Выставка «Интеркосмос» в Московском Планетарии
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Выставка «Интеркосмос» в Московском Планетарии 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Ко Дню космонавтики в музее Урании Московского Планетария откроется выставка «Интеркосмос».
Интеркосмос— советская космическая программа, позволившая космонавтам и организациям дружественных СССР стран участвовать в космических исследованиях. Благодаря программе в космосе впервые побывали космонавты, не являющиеся гражданами СССР или США. Кроме пилотируемых запусков по программе «Интеркосмос» осуществлялись запуски спутников.
Выставка будет интересна тем, кто любит историю космонавтики (есть же такие увлеченные дети!). А еще тем, кто хочет посмотреть на настоящие значки, книги с эксклюзивными подписями и открытки космонавтов.
Выставка продлится до 12 июня. Возрастные рекомендации — 6+. Посещение выставки возможно по билету в Большой Звездный зал в рамках экскурсии по музею Урании.
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