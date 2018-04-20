«Галс‑Девелопмент» приобрела цифровые фотокопии театральных афиш XX века

Почти 20 цифровых фотокопий театральных афиш XX века приобрела компания «Галс-Девелопмент» у Государственного центрального Театрального музея имени А. А. Бахрушина, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Компания «Галс-Девелопмент» заключила договор с Государственным центральным Театральным музеем имени А. А. Бахрушина на приобретение 18 цифровых фотокопий театральных афиш XX века к постановкам произведений российской и зарубежной литературы», — говорится в сообщении.

Также компания приобрела три произведения живописи — «Зал старого дворцового театра в Вене» (Г. Климт, 1889 г.), «В опере» (М. Кассат, 1879г.), «Спектакль в Московском Большом театре по случаю священного коронования императора Александра II» (М. Зичи, 1856 год). Репродукции, выполненные в технике печати, украсят входные группы восьми секций элитного комплекса «Театральный Дом» на Поварской улице.

Всего в коллекцию войдут 72 копии художественных произведений: картины яркого представителя изобразительного искусства рубежа XIX — XX столетий Альфонса Мухи «Рекламный плакат для Сары Бернар» и «Женщина с маргариткой» (1896 год и 1900 год), театральная афиша к постановке повести «Египетские ночи» А. С. Пушкина (художник Рындин В. Ф, 1934 год), афиша к постановке пьесы «Саломея» О. Уальда (художник Стенберг Г. А., 1920-е годы), афиша к спектаклю А. Н. Островского «Лес» (художник Федоров В. Ф., 1924 год), музыкальной комедии «Поцелуй Чаниты» (художник Грушко А. Б., 1957 год), комедии «Дон Жуан» (художник Акимов Н. П., 1964 год) и так далее.

«Театральный Дом» — элитный комплекс в стиле русский модерн, в котором воплощен принцип синтеза искусств. Авторский декор фасадных решений, созданный архитектором Павлом Андреевым , находит продолжение во входных группах. Картины и афиши XIX-XX века о театральной жизни, знаменитые женские образы и нежные цветочные орнаменты художника-модерниста Альфонса Мухи превращают общественные пространства дома в арт-галерею. Эксклюзивные решения во внешней и внутренней отделке делают «Театральный Дом» одним из самых красивых и аристократичных зданий, построенных в центре Москвы», — сказал старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров

Элитный жилой ансамбль «Театральный Дом» введен в эксплуатацию в 2017 году. Комплекс расположен на пересечении Поварской улицы, Мерзляковского и Хлебного переулков. В 2016 году компания «Галс-Девелопмент» провела реставрационные работы главного фасада здания XIX века со стороны Поварской улицы, созданного архитектором Н. Д. Струковым в неоклассическом стиле. Декоративные панно на внутренних фасадах выполнены по эскизам группы художников под руководством заслуженного архитектора России Павла Андреева в стиле ар-нуво эпохи модерна с растительными и цветочными мотивами.

В проекте «Театральный Дом» представлено 129 элитных апартаментов В оформлении входных групп использованы натуральные материалы, люстры из богемского стекла, дубовые двери с витражным остеклением. Комплекс оснащен бесшумными лифтами высокого класса с дизайнерской отделкой кабин, подземным паркингом на 283 машино-места.

Элитный комплекс «Театральный Дом» является победителем ежегодной международной премии «Рекорды рынка недвижимости 2015» в номинации «Элитный объект №1», а также премии RREF Awards 2016 в номинации «Качество и культура строительства».