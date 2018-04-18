«Галс-Девелопмент» заключил договор с Театральным музеем им. Бахрушина

В комплексе «Театральный Дом», строительством которого занимается «Галс-Девеломпент», появятся фотокопии театральных афиш XX века и произведений живописи, которые находятся в коллекции Театрального музея им. Бахрушина. Для этого девелопер заключил договор с музеем на использование произведений искусства, говорится в сообщении организации.

Всего в комплексе резиденций появятся 72 копии картин и афиш, в том числе таких художников, как Альфонс Муха, Густав Климт , Мэри Кэссетт и другие. Репродукции, выполненные в технике печати, будут расположены на входах в секции зданий.

По мнению старшего вице-президента «Галс-Девеломпент» Леонида Карпова, картины и афиши XIX-XX века о театральной жизни, женские образы и орнаменты превратят общественные пространства дома в арт-галерею.

Элитный комплекс апартаментов «Театральный Дом» на Поварской был введен в эксплуатацию в 2017 году. В доме сохранился оригинальный фасад XIX века, созданного архитектором Струковым в неоклассическом стиле: в 2016 году девелопер провел реставрационные работы.

"Театральный Дом" является победителем нескольких международной премий в номинациях «Элитный объект N1» и «Качество и культура строительства».