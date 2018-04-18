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Выставка «История Москвы для детей и взрослых»
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Выставка «История Москвы для детей и взрослых» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Музей Москвы показывает историю Московского края от каменного века до эпохи Петра I с помощью более 2000 предметов из коллекции музея. Отдельное место занимает история Кремля переданная через наглядные макеты. А ещё на выставке можно увидеть картины Аполлинария Васнецова изображающие Москву XII-XVII веков.
Посетители узнают, когда на территории современной Москвы появились первые поселенцы, увидят древнейшие орудия труда и охотничье оружие, рыболовные снасти, изделия из кремня, дерева и кости.
Раздел, посвященный средневековой Москве, расскажет о том, как жили, во что одевались и что ели москвичи, какие товары везли в Москву из Европы, Византии и стран Ближнего Востока, какие ремесла были в почете, и почему самая популярная игра в «зернь» считалась запрещенной. Временная шкала, мимо которой посетители проходят на выставку, поможет отследить самые важные события из жизни средневекового города.
Выставка работает в часы работы музея. Понедельник и последняя пятница месяца — выходной
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