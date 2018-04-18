Ещё
Четыре частных музея Ярославской области вошли в топ-15 лучших частных музеев России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре частных музея Ярославской области вошли в топ-15 лучших частных музеев России 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Комитет по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры Российской Федерации составил топ-15 самых интересных частных музеев России. Члены экспертной группы — крупнейшие туристические операторы России.
В число лучших вошли четыре музея Ярославской области.
— Попадание в рейтинг является подтверждением того, что на территории региона создан качественный туристический продукт. Предприниматели создают новые, порой необычные музеи, — отметила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. — В Ярославской области работают более 250 музеев, из которых 50 частных.
Эксперты выделили международный творческий центр «Эмалис» в Ярославле. Он является единственным в стране музеем эмали и эмальерного искусства с богатейшей коллекцией работ, созданных ведущими художниками-эмальерами России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Экспозиция «Эмалиса» интересна не только россиянам — проведено порядка 20 международных выставок, в том числе в Бельгии, Германии, Голландии, Италии. В том году центр стал работать не только как Дом художника, но и как привлекательный для туристов и жителей региона интерактивный музей. Всем желающим предлагают принять участие в мастер-классах, своими руками сделать сувенир на память. Музей активно посещается и самостоятельными туристами, и в рамках организованных экскурсионных туров, в том числе туров федеральных туроператоров.
Музей «Музыка и время» имени Джона Мостославского в Ярославле также попал в список лучших частных музеев России. В нем рассказывают о различных музыкальных инструментах и их истории. В коллекции старинные музыкальные инструменты и механизмы, в том числе граммофоны, патефоны, фисгармонии, музыкальные шкатулки, шарманка. Часы разного вида — настенные, настольные, напольные, каминные, каретные. Разнообразные колокола — поддужные, ботала, рынды, бубенцы, церковные завода Оловянишниковых, а также утюги, золотофонные иконы. Особенностью музея является то, что все экспонаты находятся в рабочем состоянии: можно услышать и бой старинных часов, и звуки музыкальных инструментов. Посетителям дается возможность прикоснуться к экспонатам, сделать бесплатное фото.
В топ-15 включили и историко-культурный комплекс «Село Вятское» имени Е. А. Анкудиновой. Там действует несколько уникальных частных музеев, посвященных разным сторонам исторического и современного быта. В музее «Банька по-черному» можно познакомиться с традициями русской банной культуры и даже попариться. Посмотреть на крупнейшую экспозицию из более чем пяти тысяч экспонатов можно в музее «Детский мир». Здесь представлены игрушки СССР разных периодов. В музее «Кухонная машинерия» гостям предлагают проследить за этапами эволюции хорошо известных всем в быту видов кухонной техники: мясорубки — рубилки, взбивалки — миксера, тостера и прочих. Музей русской предприимчивости раскрывает подробности и детали быта ярославского села. Здесь можно узнать про ведущие ремесла и промыслы, жизнь первых русских предпринимателей — крестьян-отходников, мастеровых, купцов. Главной достопримечательностью музея является коллекция уникальных старинных музыкальных звуковоспроизводящих инструментов. Музей «Удивительный мир механизмов и машин» познакомит с механизмами, которые активно использовались в крестьянском быту: шерсточесальным станком, соломорезкой, ткацким станком и прочими полезными вещами. Интересны также «Дом ангела», музей вятского торгующего крестьянина, музей номеров братьев Урловых и другие.
Эксперты отметили и музей Ежа Петровича и художественную мастерскую семьи Топорковых в Ростовском районе. В музее собрали целую компанию всевозможных ежиков, выполненных в разных художественных техниках и промыслах. Наряду с экскурсиями проводятся мастер-классы по изготовлению игрушек.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
В Ярославле пройдет выставка, посвященная адмиралу Ушакову В Ярославской области открылся II Международный музыкальный конкурс юных исполнителей «Вятское» Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибших во время пожара в Кемерово
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Секс по-настоящему в кино32
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Три великие бабушки советского кино
Что стало со звездами «Аншлага»19
Новости партнеров
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение