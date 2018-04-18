Четыре частных музея Ярославской области вошли в топ-15 лучших частных музеев России

Комитет по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры Российской Федерации составил топ-15 самых интересных частных музеев России. Члены экспертной группы — крупнейшие туристические операторы России.

В число лучших вошли четыре музея Ярославской области.

— Попадание в рейтинг является подтверждением того, что на территории региона создан качественный туристический продукт. Предприниматели создают новые, порой необычные музеи, — отметила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова . — В Ярославской области работают более 250 музеев, из которых 50 частных.

Эксперты выделили международный творческий центр «Эмалис» в Ярославле. Он является единственным в стране музеем эмали и эмальерного искусства с богатейшей коллекцией работ, созданных ведущими художниками-эмальерами России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Экспозиция «Эмалиса» интересна не только россиянам — проведено порядка 20 международных выставок, в том числе в Бельгии, Германии, Голландии, Италии. В том году центр стал работать не только как Дом художника, но и как привлекательный для туристов и жителей региона интерактивный музей. Всем желающим предлагают принять участие в мастер-классах, своими руками сделать сувенир на память. Музей активно посещается и самостоятельными туристами, и в рамках организованных экскурсионных туров, в том числе туров федеральных туроператоров.

Музей «Музыка и время» имени Джона Мостославского в Ярославле также попал в список лучших частных музеев России. В нем рассказывают о различных музыкальных инструментах и их истории. В коллекции старинные музыкальные инструменты и механизмы, в том числе граммофоны, патефоны, фисгармонии, музыкальные шкатулки, шарманка. Часы разного вида — настенные, настольные, напольные, каминные, каретные. Разнообразные колокола — поддужные, ботала, рынды, бубенцы, церковные завода Оловянишниковых, а также утюги, золотофонные иконы. Особенностью музея является то, что все экспонаты находятся в рабочем состоянии: можно услышать и бой старинных часов, и звуки музыкальных инструментов. Посетителям дается возможность прикоснуться к экспонатам, сделать бесплатное фото.

В топ-15 включили и историко-культурный комплекс «Село Вятское» имени Е. А. Анкудиновой. Там действует несколько уникальных частных музеев, посвященных разным сторонам исторического и современного быта. В музее «Банька по-черному» можно познакомиться с традициями русской банной культуры и даже попариться. Посмотреть на крупнейшую экспозицию из более чем пяти тысяч экспонатов можно в музее «Детский мир». Здесь представлены игрушки СССР разных периодов. В музее «Кухонная машинерия» гостям предлагают проследить за этапами эволюции хорошо известных всем в быту видов кухонной техники: мясорубки — рубилки, взбивалки — миксера, тостера и прочих. Музей русской предприимчивости раскрывает подробности и детали быта ярославского села. Здесь можно узнать про ведущие ремесла и промыслы, жизнь первых русских предпринимателей — крестьян-отходников, мастеровых, купцов. Главной достопримечательностью музея является коллекция уникальных старинных музыкальных звуковоспроизводящих инструментов. Музей «Удивительный мир механизмов и машин» познакомит с механизмами, которые активно использовались в крестьянском быту: шерсточесальным станком, соломорезкой, ткацким станком и прочими полезными вещами. Интересны также «Дом ангела», музей вятского торгующего крестьянина, музей номеров братьев Урловых и другие.

Эксперты отметили и музей Ежа Петровича и художественную мастерскую семьи Топорковых в Ростовском районе. В музее собрали целую компанию всевозможных ежиков, выполненных в разных художественных техниках и промыслах. Наряду с экскурсиями проводятся мастер-классы по изготовлению игрушек.