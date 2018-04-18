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В одной из школ района Кузьминки провели «Свою игру»
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В одной из школ района Кузьминки провели «Свою игру» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Первоклассники из школы № 641 имени Сергея Есенина из района Кузьминки приняли участие в литературной викторине «Своя игра». Об этом сообщили в администрации школы.
— Отвечая на вопросы, все три команды — «Знайка», «Книголюбы» и «Вундеркинды» — продемонстрировали отличное знание произведений, изученных в рамках школьной программы. На викторине также присутствовали родители, которые порадовались за своих детей, — пояснил педагог школы.
В конце мероприятия все участники были награждены грамотами и подарками. (вт)
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