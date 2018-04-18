В одной из школ района Кузьминки провели «Свою игру»

Первоклассники из школы № 641 имени Сергея Есенина из района Кузьминки приняли участие в литературной викторине «Своя игра». Об этом сообщили в администрации школы.

— Отвечая на вопросы, все три команды — «Знайка», «Книголюбы» и «Вундеркинды» — продемонстрировали отличное знание произведений, изученных в рамках школьной программы. На викторине также присутствовали родители, которые порадовались за своих детей, — пояснил педагог школы.

В конце мероприятия все участники были награждены грамотами и подарками. (вт)