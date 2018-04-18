«Новая Япония»: выставка нового искусства

Выставка мультимедийных работ современных японских художников.

27 апреля — 21 июня 2018 года

Государственная галерея на Солянке

26 апреля — открытие и пресс-показ

Кураторы: Катя Умнова, Маргарита Осепян, Йохан Райпма

В рамках Года Японии в России

При поддержке компании Shiseido

27 апреля в Государственной галерее на Солянке откроется выставка «Новая Япония». Впервые в России будет представлена групповая выставка нового японского искусства художников молодого и среднего поколения, работающих с современными медиа в контексте мирового культурного дискурса.

В работах Аки Сасамото, Акихико Танигучи, Маи Ямашиты и Наото Кобаяши, Ониши Ясуаки, Саяки Шимады, Рё Орикасы, Такаши Макино и Юничи Ямаоки прежде всего проявляется открытость пространству и непредсказуемости происходящих событий, вовлекающих зрителя в состояние наблюдения. А глубокая преемственность исторических ценностей в сочетании с многослойностью восприятия современного человека обнажает новые неожиданные грани актуального искусства Японии.

Основа японской повседневности — созерцание, воспитанное традицией иероглифического письма в сочетании с ценностями натурфилософии и школы дзен, стало отправной точкой для размышления над феноменом наблюдения.

партнерский материал

Свойственное японской космологии сфокусированное проникновение в суть каждого предмета предполагает минимальное вмешательство интерпретирующего ума. Но в то же время и восточная философия, и квантовая механика допускают, что присутствие наблюдателя определяет судьбу предмета, поскольку именно наблюдатель выбирает одно из возможных состояний предмета, интерпретируя его по-своему.

У посетителей «Новой Японии» появится возможность провести собственный эксперимент и определить, где же заканчивается наблюдение и начинается реальность.

Все работы, представленные на выставке, существуют сразу в нескольких смысловых пространствах, гармонично соединяя материальные и эфемерные элементы. В своей работе «Вертикальный объем» скульптор Ясуаки Ониши, работающий с невидимыми глазу материалами — воздухом, гравитацией и процессами горения, наполняет пространство движущимися полиэтиленовыми цилиндрами, отсылая нас к абстрактным понятиям пустоты и Абсолюта, но в то же время обращаясь к вопросам экологии и производственного процесса.

партнерский материал

Инсталляция Саяки Шимады «Голос пустоты 4600000000» — результаты экспериментов художницы с фрагментом метеорита, попытка описать и объяснить загадочный материал как локальную часть глобальной космической системы, интуитивно обращаясь к традиции иероглифического письма с его точностью и совершенством линий.

«Конкретный кинематограф» Такаши Макино — коллаж из целлулоида и цифровой съемки: кропотливо сконструированная природа — традиционный объект для наблюдения, преображенный многократными наслоениями и изменениями частоты кадров.

Аудиовизуальные инсталляции, видео и скульптуры представленных на выставке современных японских художников демонстрируют взаимосвязь всех вещей и явлений, влияющих друг на друга и порождающих многовариантность событий и интерпретаций, сменяющий вихрь которых можно уловить, погрузившись в созерцание.

партнерский материал

Опыт созерцания продолжает компания Shiseido — партнер выставки «Новая Япония». Сочетая инновационные открытия и традиционные ценности страны восходящего Солнца, эксперты Shiseido действуют подобно художникам — создают шедевры, способные покорить с первого прикосновения ультрасенсорными текстурами и эстетически продуманным дизайном.

Уже 145 лет бренд Shiseido активно формирует новую эстетику и искусство Японии, поддерживая смелые эксперименты молодых дизайнеров, художников и талантливых творцов. Выставка знакомит с неизвестными страницами и инициативами Shiseido

в сфере моды и экологии, рекламы и культуры, а также уникальными объектами созерцания, воплощающими философию бренда — познавать красоту.

Параллельная программа

Выставку дополнят лекции в формате «5х15» (5 спикеров по 15 минут), и серия экскурсий «Новая Япония глазами Shiseido». В числе тем — японская философия гостеприимства «омотенаши», танец буто, новые технологии в развитии японского искусства. Специальная программа, посвященная традициям культуры Японии, ждет гостей галереи 19 мая — в рамках акции «Ночь в музее».

Художники

Аки Сасамото (Aki Sasamoto), Акихико Танигучи (Akihiko Taniguchi), Маи Ямашита

и Наото Кобаяши (Mai Yamashita + Naoto Kobayashi), Ониши Ясуаки (Onishi Yasuaki), Саяка Шимада (Sayaka Shimada), Рё Орикаса (Ryo Orikasa), Такаши Макино (Takashi Makino) и Юничи Ямаока (Jinichi Yamaoka).

Партнер выставки — компания Shiseido.

Адрес: Москва, ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2