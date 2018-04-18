Личные вещи семьи императора Николая II представят в новом музее Романовых в Тобольске

ТЮМЕНЬ, 18 апреля. / ТАСС /. Принадлежавшие членам семьи императора Николая II вещи представят в экспозиции нового музея в Тобольске Тюменской области, который 28 апреля откроется в здании Губернаторского дома. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Тобольского историко-культурного музея-заповедника (ТИАМЗ).

"Для жителей и гостей города 28 апреля распахнет свои двери Музей семьи императора Николая II в здании Губернаторского дома, который исторически связан с пребыванием в ссылке семьи Николая II с августа 1917 года по апрель 1918 года. Жемчужинами коллекции являются плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, подаренный цесаревичем Тобольскому музею штандарт, под которым он путешествовал по рекам Сибири от Пирея до Владивостока, фотоальбом с фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, счета из Иоанно-Введенского монастыря на продукты питания, шелковая шаль, принадлежавшая Александре Федоровне, «Святое Евангелие» со штампом и автографом императрицы и многое другое", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что до сентября 2018 года в новом музее также будут экспонироваться предметы, предоставленные Центральным музеем Вооруженных Сил РФ и Российским национальным музеем музыки.

"Благодаря договоренности о сотрудничестве между Тюменским музейно-просветительским объединением и московскими музеями, посетители смогут увидеть фарфоровые пасхальные яйца 1912 года с монограммами Николая II и Александры Федоровны и балалайку, изготовленную в мастерской придворного мастера Франца Пасербского. Семья императора очень интересовалась народной музыкой, а цесаревич Алексей даже брал уроки игры на этом истинно русском щипковом инструменте", — уточнили в учреждении.

Куратором нового объекта является Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Музей станет центром экскурсионной программы в Тобольске туристического проекта «Императорский маршрут», который реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом и департаментом потребительского рынка и туризма и департаментом культуры Тюменской области.

История Губернаторского дома

Здание Губернаторского дома первоначально было возведено как купеческий особняк. С 1828 года по 1917 год дом являлся резиденцией Западносибирского генерал— губернатора, Тобольского губернатора. Во время путешествий по Сибири здание посещали представители императорской семьи Романовых. С августа 1917 года по апрель 1918 года дом стал местом пребывания семьи российского императора Николая II. Дальнейшая судьба здания вновь определила за ним статус административного учреждения.

В конце ХХ столетия одна из комнат — кабинет Николая Александровича — была музеефицирована. Мемориальная экспозиция вызвала большой интерес жителей и гостей города. Решение о музеефикации всего объекта было принято в 2013 году, когда отмечался 400-летний юбилей воцарения династии Романовых.