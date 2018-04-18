10-летний мальчик заработал миллионы долларов всего за 20 минут!

Простой школьник Кирон Уильямсон стал известным на весь мир после того, как семь лет назад он нарисовал свой первый пейзаж.

Всего мальчик написал 23 картины, которые были оценены в 360 000 долларов и проданы в интернете буквально за 20 минут.

Цена работ «мини-Моне» колеблется от 3,5 000 долларов (за акварельную картину небольшого размера) до 30 000 долларов за прекрасный зимний пейзаж, на создание которого мальчика вдохновили виды у его дома в Норфолке.

На рынке первые картины Кирона стали появляться в 2009 году. Их приобрели на закрытом аукционе за хорошие деньги. Вырученную сумму школьник выделил на покупку нового дома, а также инвестировал в творения других художников, например, британского пейзажиста Л. С. Лоури. По словам арт-дилера Марка Уильямсона, знатоки искусства считают, что работы Кирона со временем становятся все более великолепными. Талант мальчика развивается, и его последние картины называют феноменальными. Но на ребенка никто не оказывает давления. Он пишет только тогда, когда ему этого хочется.

Менеджер галереи, который занимался продажей картин Уильямсона, также отмечает, что юный художник за год вышел на новый уровень.

Родители перевели мальчика на домашнее обучение, чтобы у него была возможность посвящать больше времени любимому делу.

Кирон начал рисовать в 5 лет. Первый свой пейзаж он написал на семейном празднике в 2008 году. Чаще всего мальчик рисует ландшафты Норфолка — города, где он родился и вырос, а также Корнуолла, где Уильямсоны очень любят отдыхать и проводить свой отпуск.

Последние торги его картин показали, что творчество мальчика привлекает ценителей прекрасного из Европы, Соединенных Штатов, Японии и Канады.