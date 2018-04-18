Юные кинологи из Хорошево-Мневников познакомились с собаками породы американский булли

Юные кинологи из клуба «Мир собак» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» посетили булли-шоу в парке «Сокольники».

— Воспитанники клуба познакомились с молодой и очень интересной породой американский булли, узнали особенности их содержания и разведения. Пообщались с владельцами и заводчиками. Студийцы погладили милых псов-атлетов и сфотографировались с ними. Также на выставке были представлены родственные булли породы, в частности, американские питбультерьеры. Специально для юных кинологов вывели для знакомства собачку Фиби, которая умеет улыбаться, — рассказали в пресс-службе Дворца творчества.

Напомним, в клубе кинологов занимаются дети от 6 до 18 лет и взрослые, они знакомятся с основами современной кинологии. Участники регулярно посещают выставки и дрессировочные площадки. (ео)