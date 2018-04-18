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Юные кинологи из Хорошево-Мневников познакомились с собаками породы американский булли
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Юные кинологи из Хорошево-Мневников познакомились с собаками породы американский булли 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Юные кинологи из клуба «Мир собак» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» посетили булли-шоу в парке «Сокольники».
— Воспитанники клуба познакомились с молодой и очень интересной породой американский булли, узнали особенности их содержания и разведения. Пообщались с владельцами и заводчиками. Студийцы погладили милых псов-атлетов и сфотографировались с ними. Также на выставке были представлены родственные булли породы, в частности, американские питбультерьеры. Специально для юных кинологов вывели для знакомства собачку Фиби, которая умеет улыбаться, — рассказали в пресс-службе Дворца творчества.
Напомним, в клубе кинологов занимаются дети от 6 до 18 лет и взрослые, они знакомятся с основами современной кинологии. Участники регулярно посещают выставки и дрессировочные площадки. (ео)
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