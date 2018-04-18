В Историко-художественном музее открылась выставка «Пульс границы»

В историко-художественном музее распахнула двери выставка, рассказывающая о защитниках государственной границы. Экспонаты предоставили сами пограничники. Все более ста предметов. Цифра выбрана не случайно. Совсем скоро 100-летний юбилей Пограничной службы.

Вот так с песней началось открытие выставки «Пульс границы». Офицеры на время передали музею 100 ценнейших экспонатов по одному за каждый год существования пограничной службы в России. Самый ценный предмет коллекции это знамя 23-о 23-й Каменец-Подольского отряда.

— На нём сказано: «Рука чекиста не дрогнет в борьбе с врагами пролетариата». Это знамя сопровождало отряд на протяжении значительной части его истории, и, в конечном итоге, стало музейным экспонатом, поскольку свою историю отряд завершил на территории современной Калининградской области.

На первой экскурсии ветераны службы и кадеты. Владислав учится в пятом классе, и уже одел военную форму. Его дедушка ветеран войны и Слава по его примеру выбрал себе профессию.

Владислав Алексашин, ученик кадетского корпуса им. А. Невского:

— Я хочу стать пограничником, так как мне нравиться служба на границе и пропускать людей через границу, чтобы никаких плохих на границу или из границы не проезжали на нашу территорию.

Будущий пограничник на выставке научился обращаться с легендарной винтовкой Мосина, вполне возможно, с такой и воевал его дед.

Россия граничит с 18 государствами, а общая протяженность сухопутной границы 70 тысяч километров это почти две длинны экватора. От Калининграда до Владивостока тянется контрольно-следовая полоса.

Владимир Багалин, ветеран пограничной службы:

— Так сложилась моя судьба, что из Калининградской области я поступил в Москву учиться, а уже из Москвы был направлен в приморский край дальневосточная граница, где в то время охраняли границу с Китаем. Для пограничника главное, на мой взгляд, любить свою службу, любить свою родину.

Экспозиция из фонда Пограничного управления ФСБ России пробудет в Историко-художественном музее до 3 июня, где её смогут увидеть все желающие.