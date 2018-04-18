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Выставка «Очарование Японии» в Историческом музее
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Выставка «Очарование Японии» в Историческом музее 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
28 февраля 2018 года в Историческом музее открылась выставка «Очарование Японии. Памятники художественной культуры Японии XVII-XX вв. из собрания Исторического музея».
Для экспозиции отобраны лучшие образцы изделий художественных ремесел японских мастеров. На выставке можно увидеть традиционные изделия резной кости — миниатюрные скульптуры нэцкэ, изображающие людей, животных или мифических существ. Размер изделий составляет всего 4–5 см. Искусство нэцкэ — брелка — противовеса, который носили на шнурке на поясе кимоно, появилось в конце XVI века, но вошло в обиход только в XVII веке. В последней четверти XIX века нецкэ стали предметом коллекционирования.
Особое место занимают изделия цветных эмалей, искусство создания которых было доведено до совершенства. Лаконичная форма изделий подчеркнута изысканными переходами оттенков цвета и четкими линиями рисунка, а изображения выполнены с натуралистической точностью.
В специальном разделе представлено традиционное японское оружие.
Выставка будет интересна всем, кто увлечен Японией: искусством, бытом и историей этой страны.
График работы:
С 1 октября по 31 мая: Понедельник — воскресенье: 10:00–18:00 Пятница, суббота: 10:00–21:00 Вторник — выходной
С 1 июня по 31 августа: Понедельник — воскресенье: 10:00–21:00 5 июня и 7 августа — выходной
Касса закрывается за 1 час до окончания работы музея.
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