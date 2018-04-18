Ещё
Большой театр возвращает «Бал-маскарад» Джузеппе Верди
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большой театр возвращает «Бал-маскарад» Джузеппе Верди 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Новую оперу создавала итальянские постановщики дирижер Джакомо Сагрипанти, режиссер и сценограф Давиде Ливерморе, художник по костюмам Мариана Фракассо, художник по свету Антонио Кастро. Главный хормейстер постановки — Валерий Борисов. Роли в спектакле исполнят итальянец Джорджио Берруджи, Владимир Стоянов и Надя Крастева (Болгария), Олег Долгов, Игорь Головатенко, Анна Нечаева, Оксана Дыка и другие. Впервые постановка «Бал-маскарад» была показана в Большом театре в 1880 году. Новые варианты спектаклей также ставили в 1891 и 1979 годах. В последней постановке оперу показывали до 2006 года. И только в 2018 году театралы решили возродить легендарное творение Верди. «Мы выбрали бостоновскую версию. Мы не изменили место действия — все происходит так же в Америке, в Бостоне, но перенесли время действия. Дело в том, что для того, чтобы рассказать про это „психологическое безумие“, мы обратились к визуальной эстетике Хичкока, который был большим мастером по психологической драме. Вот поэтому мы перенесли действие в 50-е годы, когда он творил свое искусство», — цитирует РИА Новости Давиде Ливерморе. Создатели не стали брать за основу какую-то определенную картину короля саспенса, а просто воспользовались методом повествования режиссера. «Мне больше нравится говорить не о цитатах, а об эстетике, которая становится поэтикой. Все, что вы увидите на сцене, это мои идеи, которые я смог воплотить. Должен сказать, что в Большом театре действительно можно очень многое реализовать. Театр показал свой огромный профессионализм, любовь к музыке, готовность к работе, и я очень горд тем, что мне довелось поработать в этом прекрасном театре», — передает РИА Новости слова Ливерморе. Премьера спектакля состоится 20 апреля.
Ревизор.ru: последние новости
В 9-й раз вручена премия Сергея Курёхина в области современного искусства Эрмитаж запустил онлайн-экскурсии во "Вконтакте" В Краснодаре откроют выставку "От мечты к реальности"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Секс по-настоящему в кино32
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Три великие бабушки советского кино
Что стало со звездами «Аншлага»19
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение