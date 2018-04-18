Большой театр возвращает «Бал-маскарад» Джузеппе Верди 

Новую оперу создавала итальянские постановщики дирижер Джакомо Сагрипанти, режиссер и сценограф Давиде Ливерморе, художник по костюмам Мариана Фракассо, художник по свету Антонио Кастро. Главный хормейстер постановки — Валерий Борисов. Роли в спектакле исполнят итальянец Джорджио Берруджи, Владимир Стоянов и Надя Крастева (Болгария), Олег Долгов, Игорь Головатенко, Анна Нечаева, Оксана Дыка и другие. Впервые постановка «Бал-маскарад» была показана в Большом театре в 1880 году. Новые варианты спектаклей также ставили в 1891 и 1979 годах. В последней постановке оперу показывали до 2006 года. И только в 2018 году театралы решили возродить легендарное творение Верди. «Мы выбрали бостоновскую версию. Мы не изменили место действия — все происходит так же в Америке, в Бостоне, но перенесли время действия. Дело в том, что для того, чтобы рассказать про это „психологическое безумие“, мы обратились к визуальной эстетике Хичкока, который был большим мастером по психологической драме. Вот поэтому мы перенесли действие в 50-е годы, когда он творил свое искусство», — цитирует РИА Новости Давиде Ливерморе. Создатели не стали брать за основу какую-то определенную картину короля саспенса, а просто воспользовались методом повествования режиссера. «Мне больше нравится говорить не о цитатах, а об эстетике, которая становится поэтикой. Все, что вы увидите на сцене, это мои идеи, которые я смог воплотить. Должен сказать, что в Большом театре действительно можно очень многое реализовать. Театр показал свой огромный профессионализм, любовь к музыке, готовность к работе, и я очень горд тем, что мне довелось поработать в этом прекрасном театре», — передает РИА Новости слова Ливерморе. Премьера спектакля состоится 20 апреля.