Мастера из 15 предприятий Подмосковья стали участниками выставки «Мир кондитера — 2018»

Пятнадцать ведущих предприятий-производителей кондитерских и хлебобулочных изделий из Подмосковья принимают участие в международной выставке «Мир кондитера — 2018», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Международная выставка «Мир кондитера — 2018» начала работу в среду в торгово-выставочном комплексе Гостиный Двор, в центре столицы. На одной площадке собрались представители кондитерской индустрии, чтобы обсудить актуальные тенденции отрасли.

«Пирожные, конфеты ручной работы, изделия из шоколада, разнообразные торты и другие лакомства представляют на выставке талантливые мастера из 15 ведущих предприятий-производителей кондитерских и хлебобулочных изделий Подмосковья. В основном это крупные производители. Но есть и небольшие, но достойные компании, которые намерены использовать площадку выставки, чтобы усилить маркетинговую поддержку своих марок», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

По его словам, среди участников есть «Сладкий орешек» и «Александра» из Солнечногорского района, «У Палыча» из Балашихи, люберецкий «Полет», «Царский пряник» из Химок, «Лакомка» из Клина и другие.

Министр добавил, что подмосковные кондитеры смогут не только продемонстрировать свои достижения, представив товар, но и изучить спрос и современные тренды развития рынка, заключить взаимовыгодные контракты с российскими и иностранными компаниями.

«На выставке представлено более 20 тематических разделов — кондитерская продукция, хлебобулочные изделия, ингредиенты, здоровое и диетическое питание, производственное и торговое оборудование и другие», — уточняется в материале.

В рамках выставки состоится международный форум «Кондитерская индустрия-2018», включающий деловые лекции, круглые столы, мастер-классы, конкурсы среди кондитеров. Выставка продлится до 20 апреля.