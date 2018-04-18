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Мастера из 15 предприятий Подмосковья участвуют в выставке «Мир кондитера‐2018»
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Мастера из 15 предприятий Подмосковья участвуют в выставке «Мир кондитера‐2018» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Международная выставка «Мир кондитера — 2018» начала работу в торгово‐выставочном комплексе Гостиный Двор в центре столицы. На одной площадке собрались представители кондитерской индустрии, чтобы обсудить актуальные тенденции отрасли.
Пирожные, конфеты ручной работы, изделия из шоколада, разнообразные торты и другие лакомства представляют на выставке талантливые мастера из 15 ведущих
предприятий-производителей
кондитерских и хлебобулочных изделий Подмосковья. Это «Сладкий орешек» и «Александра» из Солнечногорского района, «У Палыча» из Балашихи, люберецкий «Полет», «Царский пряник» из Химок, «Лакомка» из Клина и другие. В основном это крупные производители. Но есть и небольшие, но достойные компании, которые намерены использовать площадку выставки, чтобы усилить маркетинговую поддержку своих марок
Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам министра, подмосковные кондитеры смогут не только продемонстрировать свои достижения, представив товар, но и изучить спрос и современные тренды развития рынка, заключить взаимовыгодные контракты с российскими и иностранными компаниями.
На выставке представлено более 20 тематических разделов — кондитерская продукция, хлебобулочные изделия, ингредиенты, здоровое и диетическое питание, производственное и торговое оборудование и другие.
В рамках выставки состоится международный форум «Кондитерская
индустрия-2018
», включающий деловые лекции, круглые столы,
мастер-классы, конкурсы среди кондитеров. Выставка продлится до 20 апреля.
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