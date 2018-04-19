Балетмейстер Владимир Васильев: «Весна. Машины заплеванные, а люди в Перми — чистые, улыбчивые и добрые»

Легендарный советский балерун и хореограф Владимир Васильев регулярно приезжает в Пермь. Он — художественный руководитель и председатель жюри конкурса «Арабеск», на который съезжаются таланты со всего мира. Но мало кто знает, что Васильев — не только мэтр балетного искусства, но и художник. Именно в таком качестве он приехал в Пермскую художественную галерею, где открылась выставка его картин. Ажиотажа, который вызовет эта встреча, не ожидал, кажется, никто.

— Вы пришли на выставку. Давайте будем внимательны к творчеству! — пытались утихомирить возбужденную толпу обычно спокойные смотрительницы музейных залов.

Получалось не очень. Из зала в зал художник-балетмейстер проходил окруженный плотным кольцом фанатов. Картины на стенах раскачивались от многочисленных толчков плечами, толпа тоже раскачивалась и тоже от многочисленных толчков плечами — шла неустанная борьба за право оказаться поближе к балетмейстеру, чтобы прикоснуться к нему или хотя бы сфотографировать с максимально близкого расстояния. Пару раз люди не выдерживали и облепляли хореографа вместе с заготовленными подарками — 18 апреля у него был день рождения.

Толпа взяла Васильева в кольцо

К тому же встречу с Васильевым организовали в среду — день бесплатного входа во все городские музеи. Первые фанатки пришли в галерею за три часа напряженного ожидания до его приезда.

— Сейчас я здесь стою, и приходит мне на ум лишь одно. Я понял, что самое счастливое время для человека наступает тогда, когда у него огромное количество друзей. Это ни с чем не сравнимо — ни с какими деньгами, — принимал поздравления одетый в элегантный костюм балетмейстер. — У меня есть такая привычка: в свой день рождения я обязательно должен быть на сцене. Вот и сейчас я перед вами. Не для меня сидеть как свадебный генерал на собственной свадьбе.

Выставка «Танцующая кисть Владимира Васильева» (0+) — второе появление его картин в Пермской художественной галерее. Прошлое было ровно десять лет назад — на пятидесятилетие творческой деятельности.

Одна из работ Васильева

Автопортрет

Поклонники не могут оторвать глаз от работ артиста

— У меня было 30 с лишним выставок, но ни разу я не видел такой очереди, — признается художник. — Я понимаю, когда Серов или Леонардо, но Васильев… Это счастье для меня!

Основная связь Васильева с Пермью — конкурс «Арабеск», который в эти апрельские дни проходит в юбилейный 15-й раз.

— Самая большая ценность в Перми — это люди. У меня здесь очень много друзей. Конкурс, вроде бы, проходит не в самое хорошее время. Хуже была бы только осень. Идешь по улице: машины заплеванные, а люди все — чистые, улыбчивые и добрые, — рассказал Васильев.

Поделился балетмейстер и своим подходом к творчеству.

— Ленин правильно говорил про «учиться, учиться и еще раз учиться». Огромное количество художников были моими друзьями. Но не они учили меня писать — я сам учился у них, — дал совет поклонникам хореограф. — И в балете то же самое. Нужно учиться не только у преподавателя, но и смотреть на своих товарищей, подмечать какие-то моменты у них.

У фанатов было много вопросов о самых разных художниках и их картинах. «Как вы относитесь к „Черному квадрату“?» — выкрикнул кто-то из толпы.

— К «Черному квадрату» я отношусь как к черному квадрату, — засмеялся в ответ Васильев.

Очередь из желающих попасть к Васильеву

Выставка «Танцующая кисть Владимира Васильева» продлится в Художественной галерее до 24 апреля, а закрытие конкурса «Арабеск» можно будет посмотреть 21 апреля в 18:00 в прямом эфире инфоканала «Дом.ru Гид» и телеканала «Ветта-24».