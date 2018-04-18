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Уникальные резные изделия из кости от чукотских мастеров представили на выставке в Москве
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Уникальные резные изделия из кости от чукотских мастеров представили на выставке в Москве 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Уникальные изделия с Чукотки — уэленскую резьбу по кости — можно увидеть на выставке-ярмарке народных мастеров и ремесленников «Жар-Птица», которая открылась в Москве в среду, сообщил в ходе открытия руководитель выставочных проектов «Ладья» и «Жар-Птица» Алексей Комаров.
«На выставке представлена редчайшая уэленская резьба по кости. Промысел получил свое имя по названию населенного пункта — поселку Уэлен на Чукотке. Мастера летели к нам с Чукотки восемь часов на самолете, чтобы показать свои уникальные работы. Эти изделия практически нигде больше не встретить в оригинальном исполнении, но нам удалось представить их на нашей выставке», — сказал Комаров.
Он добавил, что также на выставке-ярмарке «Жар-Птица» представлен еще один редкий промысел — ярославская майолика.
«Это и фигурки, и картины, и другие изделия. Работы в этом стиле всегда очень нарядные и позитивные — они несут нам отличное весеннее настроение. Они пользуются большой популярностью у посетителей», — отметил Комаров.
Выставка-ярмарка народных мастеров и ремесленников «Жар-Птица» будет проходить в ЦВК «Экспоцентр» по 22 апреля. Уже в первый час после открытия выставку посетило более 1 тысячи человек. Организаторы рассчитывают, что за все время работы выставка примет 60 тысяч посетителей.
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