Уникальные резные изделия из кости от чукотских мастеров представили на выставке в Москве

Уникальные изделия с Чукотки — уэленскую резьбу по кости — можно увидеть на выставке-ярмарке народных мастеров и ремесленников «Жар-Птица», которая открылась в Москве в среду, сообщил в ходе открытия руководитель выставочных проектов «Ладья» и «Жар-Птица» Алексей Комаров

«На выставке представлена редчайшая уэленская резьба по кости. Промысел получил свое имя по названию населенного пункта — поселку Уэлен на Чукотке. Мастера летели к нам с Чукотки восемь часов на самолете, чтобы показать свои уникальные работы. Эти изделия практически нигде больше не встретить в оригинальном исполнении, но нам удалось представить их на нашей выставке», — сказал Комаров.

Он добавил, что также на выставке-ярмарке «Жар-Птица» представлен еще один редкий промысел — ярославская майолика.

«Это и фигурки, и картины, и другие изделия. Работы в этом стиле всегда очень нарядные и позитивные — они несут нам отличное весеннее настроение. Они пользуются большой популярностью у посетителей», — отметил Комаров.

Выставка-ярмарка народных мастеров и ремесленников «Жар-Птица» будет проходить в ЦВК «Экспоцентр» по 22 апреля. Уже в первый час после открытия выставку посетило более 1 тысячи человек. Организаторы рассчитывают, что за все время работы выставка примет 60 тысяч посетителей.