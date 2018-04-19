Выставка пейзажей открылась в клубе «Огонек» на Зеленоградской улице

В клубе «Огонек» района Ховрино открылась красочная и весенняя выставка художника Игоря Баукина «Жизнь в картинах». Как сообщила художественный руководитель учреждения культуры Елизавета Говорова , экспозицию составляет 17 работ, выполненных в масляной технике.

— Главной изображаемой темой стал пейзаж. Удивительно красиво и тонко прописана водная гладь. Вдохновением для Баукина послужили картины Ивана Айвазовского Архипа Куинджи , — уточнила Елизавета Говорова.

Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Ознакомиться с экспозицией могут все желающие. Вход свободный. (то)