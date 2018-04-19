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Парк Горького впервые организует собственный фестиваль
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Парк Горького впервые организует собственный фестиваль 

Москва24 46 минут назад
Фото: Москва24
Он намечен на конец августа и продлится семь дней, сообщает Агентство «Москва».
"В дальнейшем мы планируем проводить его ежегодно, и проводить в течение всего летнего сезона, а в этом году он пройдет только в августе", — рассказала директор парка Марина Люльчук.
По ее словам, концепция уже готова, сейчас составляется расписание. Планируется провести «День детей», «День искусства», «День добра» и другие.
Всего за летний сезон в Парке Горького планируется провести более 30 различных крупных фестивалей.
Ранее выпускники московских школ и колледжей решили, как пройдет выпускной в Парке Горького. Они выбрали артистов, которые выйдут на сцену 23 июня с помощью проекта «Активный гражданин».
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