Парк Горького впервые организует собственный фестиваль

Он намечен на конец августа и продлится семь дней, сообщает Агентство «Москва»

"В дальнейшем мы планируем проводить его ежегодно, и проводить в течение всего летнего сезона, а в этом году он пройдет только в августе", — рассказала директор парка Марина Люльчук.

По ее словам, концепция уже готова, сейчас составляется расписание. Планируется провести «День детей», «День искусства», «День добра» и другие.

Всего за летний сезон в Парке Горького планируется провести более 30 различных крупных фестивалей.

Ранее выпускники московских школ и колледжей решили, как пройдет выпускной в Парке Горького. Они выбрали артистов, которые выйдут на сцену 23 июня с помощью проекта «Активный гражданин».