В казанском парке Горького установят световые скульптуры

На центральной аллее казанского парка Горького установят прозрачные манекены со светящимися красными позвоночниками в рамках выставки «Болезнь молодых, или Жизнь с болью». Как отмечается в сообщении пресс-службы мэрии Казани, цель выставки — привлечь внимание людей к собственному здоровью. Открытие намечено на 19 апреля. Экспозиция останется на главной аллее до 2 мая. Ранее подобная выставка уже проходила на Гоголевском бульваре в Москве. Организатором выступает «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева».