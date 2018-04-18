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В казанском парке Горького установят световые скульптуры
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В казанском парке Горького установят световые скульптуры 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
На центральной аллее казанского парка Горького установят прозрачные манекены со светящимися красными позвоночниками в рамках выставки «Болезнь молодых, или Жизнь с болью». Как отмечается в сообщении пресс-службы мэрии Казани, цель выставки — привлечь внимание людей к собственному здоровью. Открытие намечено на 19 апреля. Экспозиция останется на главной аллее до 2 мая. Ранее подобная выставка уже проходила на Гоголевском бульваре в Москве. Организатором выступает «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева».
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