Музей Победы подписал соглашение о сотрудничестве с «Орлёнком»

18 апреля на Московском международном салоне образования директор Музея Победы Александр Школьник и директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус подписали соглашение о сотрудничестве, которое открывает новые возможности для использования выставочного потенциала и программ Музея для воспитательной работы прославленного детского лагеря.

Договоренности включают в себя проведение совместных мероприятий по сохранению исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, виртуальные экскурсии, конкурсы, информационные и культурно-просветительские проекты. Кроме того, «Орленок» войдет в масштабный общефедеральный проект Музея Победы «Территория Победы».

«Патриотическое воспитание ни в коем случае не должно быть скучным, поверхностным, повторяющим, может, и правильные, но не цепляющие за душу слова. У нас не просто великая, но потрясающая и захватывающая история — для любого возраста и поколения. Музей Победы видит свою задачу в том, чтобы идти в ногу со временем, говорить с ребятами на их языке», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.