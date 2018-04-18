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Автобусная эволюция
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Автобусная эволюция 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В столице 17 апреля открылась выставка «Ikarus: 50 лет на московских маршрутах». Гости смогут увидеть старые модели автобусов, знакомые многим москвичам еще со времен СССР.
На выставке покажут автобусы разных модификаций: модель «Икарус» 180-й серии, которая начала ездить по столичным улицам в 1968 году, а также автобусы «Икарус» 280-й серии — одни из самых популярных в Советском Союзе.
— Икарусы выпускал завод в Венгрии, — рассказали «МВ» в пресс-службе Мосгортранса. — За все время в СССР поставили свыше 150 тысяч машин. В Москве автобусы этих моделей, конечно, уже несколько лет как не эксплуатируются.
В ходе экскурсии посетители смогут зайти в салоны икарусов и пофотографироваться. Посетить выставку можно будет до конца августа.
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