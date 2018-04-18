Дошколята открыли музей «Народные промыслы России»

Мини-музей народных промыслов открыла группа «Светлячки» дошкольного отделения образовательного комплекса «Юго-Запад». Под руководством воспитателя Маргариты Петровны Ермолиной дети несколько недель работали над персональным проектом.

В своей экспозиции ребята представили работы, отражающие разные виды народных промыслов. Все воспитанники группы, родители и воспитатели были вовлечены в проектную деятельность: они знакомились с историей возникновения различных направлений народного творчества, учили стихи, готовили поделки.

Дети закрепили знания по художественному искусству, научились различать фарфоровые и керамические изделия Гжели и Жостовские подносы; Палехские миниатюры и Федоскинские шкатулки; деревянную посуду из Хохломы и Городецкую роспись, рассказывают сотрудники ОК «Юго-Запад».