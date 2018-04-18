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Куратор выставки «Пламень и нега Востока» выступит на научном семинаре
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Куратор выставки «Пламень и нега Востока» выступит на научном семинаре 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы
Выставка «Пламень и нега Востока», некогда действующая в музее-заповеднике «Царицыно», станет темой для обсуждения в Государственном институте искусствознания. В четверг, 19 апреля, здесь пройдет заседание междисциплинарного научного семинара «Проблемы художественной культуры XVIII века».
Рассказывать о работе выставки, основных экспонатах и их влиянии на современное искусство вызвалась куратор экспозиции, кандидат искусствоведческих наук Ольга Соснина.
Напомним, что «Пламень и нега Востока» действовала в музее-заповеднике с 11 ноября прошлого года по 14 января. Она была посвящена тюркери — турецкому стилю, который самым лучшим образом повлиял на русское искусство. Подробности о самой экспозиции можно прочитать на страницах газеты «Борисовские пруды».
Фото: музей-заповедник «Царицыно»
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