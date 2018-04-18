Минтуризм Дагестана готовит на чемпионат Европы многочисленные выставки мастеров народных художественных промыслов

Минтуризм Дагестана готовит на чемпионат Европы многочисленные выставки мастеров народных художественных промыслов17 апреля в пресс-центре чемпионата Европы состоялась пресс-конференция представителей министерства по туризму и народным художественным промыслам, которые рассказали журналистам о плане мероприятий ведомства по чемпионату Европы.

На вопросы СМИ отвечали Начальник Управления развития народных художественных промыслов Мурат Ихласов, заместитель начальника Управления развития туристско-рекреационного комплекса Шарип Мурилов, Начальник отдела туристической инфраструктуры Саадула Испагиев.

Так преддверии и в дни чемпионата Европы будут Минтуризмом будут организованы многочисленные выставки традиционных народных художественных промыслов.

19 апреля такая выставка откроется в Махачкале в Центре народных промыслов. «Город мастеров» представит свою продукцию рядом с центром.

Выставки народных промыслов с мастер-классами мастеров будут организованы во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева , в санатории «Каспий», где разместятся участники чемпионата Европы.

Небольшая выставка будет организована и в зале ожидания аэропорта «Уйташ», где пребывающие в республику гости смогут ознакомиться с основными туристическими маршрутами Дагестана.

Минтуризм планирует организовать торговые площадки в гостиницах, которые примут гостей чемпионата. На этих торговых площадках гости смогут приобрести сувенирную продукцию, изделия мастеров народных промыслов.

Выставка-ярмарку изделий народных художественных промыслов откроется 1 мая перед Русским театром в Махачкале. Минтуризм Дагестана также приготовил для гостей и участников раздаточный информационный материал о республике и ее туризме.

Также было отмечено, что практически все гостиницы готовы к размещению гостей чемпионата Европы. В них гости смогут получить информационный справочный раздаточный материал о республике.